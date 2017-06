Live on Tour

TOURNEEDATEN 2017-2018

„Progrock auf Touren“: Konzerte und Tourneen in D-A-CH und Benelux sowie ein paar ergänzende Ausnahmen in alphabetischer Reihenfolge, Festivals & Cruises chronologisch angeordnet darunter.

Von uns besonders empfohlene Events in orange. Von BetreutesProggen.de präsentierte Touren oder Veranstaltungen zusätzlich mit Illustration. Meist wöchentlich aktualisiert, alle Angaben ohne Gewähr.

Mittels Klicken auf einen der folgenden Buchstaben kann man in der Liste direkt zum jeweils entsprechenden Anfangsbuchstaben springen.

A

All Them Witches – „Sleeping Through The War“

18.09. Berlin, Heimathafen Neukölln

19.09. München, Backstage Werk

22.09. Hamburg, Reeperbahn Festival

11.10. Köln, Gloria

12.10. Frankfurt, Das Brett

Anathema – The Optimist

Support: Alcest

06.10. Tilburg (NL), 013

18.10. Pratteln (CH), Z7

21.10. Wien (A), Simm City

19.10. Stuttgart, Longhorn

20.10. München, Backstage

29.10. Frankfurt/M., Batschkapp

31.10. Berlin, Astra

01.11. Hamburg, Uebel & Gefährlich

15.11. Erfurt, HSD Gewerkschaftshaus

16.11. Köln, Live Music Hall, BP.de betreut vor Ort

18.11. Luxembourg (LUX), Kulturfabrik

Jethro Tull by Ian Anderson

23.09. Leipzig, Haus Auensee

25.09. Berlin, Admiralspalast – Theater

26.09. Wuppertal, Historische Stadthalle

29.09. Mainz, Rheingoldhalle

30.09. Osnabrück, Europa-Saal

Anderson, Rabin, Wakeman alias YES

14.-16.07. St. Goarshausen, Loreley, NotP, s.u.

Ape Shifter * supporting White Cowbell Oklahoma

24.06. Obergünzburg, Günztal Festival

22.07. Agathazell, StadelFest

26.08. Lehrte, Zytanien Festival

27.10. Hannover, Bei Chez Heinz *

28.10. Dessau, Beatclub *

30.10. Bamberg, Live Club *

31.10. Bad Friedrichshall, Lemmy´s *

01.11. Luckenwalde, WunderBar *

03.11. Arnstadt, Rockjungfer *

04.11. Hildburghausen, Route 66 *

05.11. München, Rattlesnake Saloon *

06.11. Reutlingen, Franz K *

07.11. Wetzlar, Kulturzentrum Franzis *

08.11. Köln, Sonic Ballroom *

09.11. Gifhorn, Kultbahnhof *

10.11. Lübeck, Treibsand *

11.11. Wredenhagen, Café Scheune *

12.11. Schleswig, Zum Bärtigen Mann *

13.11. Celle, Herzog-Ernst *

14.11. Hamburg, Cowboy und Indianer *

15.11. Hamburg, Cowboy und Indianer *

16.11. Bielefeld, Forum *

17.11. Berlin, Die Kiste *

18.11. Schwerin, Speicher *



Archive

15.07. Gent (B), Jazz Fest

23.07. Neuhausen ob Eck, Southside, s.u.

25.07. Schessel, Hurricane, s.u.

06.11. Bremen, Schlachthof

08.11. Amsterdam (NL), Paradiso

09.11. Luxembourg (LUX), Luxembourg, Rockhal

11.11. Bochum, Zeche

13.11. Leipzig, Werk 2

14.11. Liège (B), Forum

15.11. Karlsruhe, Substage

16.11. Lausanne (CH), Metropolis

17.11. Wien (A), Arena

18.11. Frankfurt/M., Batschkapp

The Australian Pink Floyd Show (Pink Floyd Tribute)

13.04. Nürnberg, Meistersingerhalle

Ayreon Universe, feat. a.o.: Arjen A. Lucassen, Russell Allen, Anneke van Giersbergen, Floor Jansen, Hansi Kürsch, Jonas Renkse, Marco Hietala, Marcel Coenen, Ed Warby, Joost van den Broek, Jeroen Goossens

16.09.-18.09. Tilburg (NL), 013 SOLD OUT



B

Baroness

14.06. Eindhoven (NL), Effenaar

15.06. Berlin, Columbia Theater

17.06. Dessel (B), Graspop, s.u.

19.06. Esch-Sur-Salzette (LUX), Rockhal

20.06. Saarbrücken, Garage

24.06. Schessel, Hurricane, s.u.

25.06. Neuhausen ob Eck, Southside, s.u.

28.06. Dresden, Beatpol



Beyond Creation, Support: Virvum

20.06. Aarau (CH), Kif

29.06. Wien (A), Viper Room

30.06. München, Feierwerk

02.07. Utrecht (NL), dB’s

Blind Guardian

16.06. St. Goarshausen, Loreley, Rockfels

Blue Öyster Cult, Support: Queensrÿche

20.06. Pratteln (CH), Z7

21.06. Köln, Live Music Hall

22.06. Utrecht (NL), Tivoli



Blues Pills – „Lady In Gold“

03.06. Siegen, KulturPur

04.06. Wolfsburg, Hallenbad

06.06. Dresden, Groovestation

07.06. Leipzig, Naumanns

14.06. Freiburg, Jazzhaus

16.06. Würzburg, Umsonst & Draußen

17.06. Sliedrecht (NL), Elektra Tuinfeest

30.06. Steinbach, Festival Holledau

01.07. Torhout (B), Rockwerchter

02.07. Kiel, Club Orange

08.07. Bonn, Rheinaue, Rockaue, s.u., BP.de betreut vor Ort

25.07. München, Free & Easy

09.08. Aachen, Musikbunker

11.08. Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival

12.08. Eschwege, Open Flair

13.08. Münster, Sputnikhalle

15.08. Bagnes (CH), PALP Festival

19.08. Deest (NL), Festival Zeeltje

20.08. Bremen, Modernes



C

Caligula’s Horse

20.06. Lausanne (CH) Les Docks, supporting Opeth, s.u.

21.06. Pratteln (CH), Z7, supporting Opeth, s.u.

22.06. Karlsruhe, Substage, supporting Pain of Salvation, s.u.

23.06. Nijmegen (NL), Doornroosje, supporting Anathema

24.06. Valkenburg (NL), Midsummer Prog Festival, BP.de betreut vor Ort

30.06. Barcelona (ES), Be Prog! My Friend

Carpet

17.06. Augsburg, Modular Festival

30.09. Karlsruhe, KOHI

Coheed And Cambria

13.06. Pratteln (CH), Z7

14.06. Köln, Essigfabrik, BP.de betreut vor Ort

16.06. Amsterdam (NL), Melkweg

Colonel Petrov’s Good Judgement

30.07. Breitenbach am Herzberg, Burg Herzberg Festival, s.u.

Coogans Bluff – „Flying To The Stars“

31.07. Breitenbach, Burg Herzberg Festival, s.u.

Alice Cooper

02.08. Dresden, Junge Garde

18.11. Krefeld, Königspalast

20.11. Aurich, Sparkassen-Arena

21.11. Frankfurt, Jahrhunderthalle

23.11. Berlin, Tempodrom

24.11. Neumarkt, Jurahalle

25.11. Ludwigsburg, Mhp Arena

27.11. Wien (A), Stadthalle

29.11. Zürich (CH), Samsung Hall

04.12. Tilburg (NL), 013 Poppodium

Crippled Black Phoenix

20.06. Wiesbaden, Schlachthof

23.06. Aarau (CH), Kiff

24.06. München, Saint Helena Festival

14.07. Sankt Goarshausen, Night of the Prog

04.08. Raversbeuren, Lott-Festival

David Cross Band featuring David Jackson & Craig Blundell

14.-16.07. St. Goarshausen, Loreley, NotP, s.u.

Cryptex – „Anthems Of Glory Tour 2017“

06.10. Osterholz Scharmbeck, KUZ

10.10. Bremen, Meisenfrei

20.10. Mannheim, 7er Club

21.10. Mainz, Alexander The Great

24.11. Hamburg, Marias Ballroom

25.11. Braunschweig, Barnaby’s

02.12. Kassel, Fiasko

08.12. Fürth, Kofferfabrik

09.12. Bamberg, Live Club

10.12. Augsburg, Spectrum



D

Deep Purple – „inFinite – The Long Goodbye Tour“, Support: Monster Truck * Siena Root #

06.06. Köln, Lanxess-Arena, BP.de betreut vor Ort *

07.06. Dortmund, Westfalenhalle * #

09.06. Leipzig, Arena *

10.06. Frankfurt/M., Festhalle *

13.06. Berlin, Mercedes-Benz-Arena * #

14.06. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle *

16.-18.06. Dessel (B), Graspop, s.u.

24.06. Hinwil (CH), Rock The Ring

DeWolff

19.08. Deest (NL), Festival ‚t Zeeltje



E

Editors

23.06. – 25.06.2017 Neuhausen Ob Eck, Southside Festival

23.06. – 25.06.2017 Scheessel, Hurricane Festival

Elder & King Buffalo

14.07. Alperstedt, Stoned From The Underground, s.u.

16.07. Hannover, Chez Heinz

18.07. t.b.a.

24.07. Hamburg, Hafenklang

25.07. Wiesbaden, Schlachthof

26.07. Berlin, Lido

27.07. Nijmegen (NL), Merleyn

28.07. Siegen, Vortex

31.07. München, Backstage

04.08. Waldhausen (A), Lake On Fire

05.08. Beelen, Krach am Bach, s.u.



Elbow

13.07. Jena, Kulturarena

14.07. Arlesheim (CH), Stimmen Festival



F

The Faceless, Support: Humanity´s Last Breath & Ghost Iris

02.07. Hamburg, Hafenklang

03.07. Berlin, Maze Club

05.07. München, Backstage

06.07. Saarbrücken, Garage

07.07. Oberhausen, Kulttempel

Farflung

!TOUR FÄLLT AUS!

Fates Warning

02.-04.06. Gelsenkirchen, Rock Hard Festival

05.06. Berlin, BiNuu

06.06. Bremen, Tivoli

03.07. Leiden (NL), Nobel

04..08. Wacken, W:O:A, s.u.

Fischer-Z

10.06. Erica (NL),Retropop Festival

12.08. Balve, Balver Höhle

20.08. Kruishoutem (B), W Festival

09.09. Leeuwarden (NL), City Rock Festival

Floyd Division (Pink Floyd Tribute)

08.07. Frauenthal (A), Bluegarage

21.07. Traun (A), Spinnerei

16.09. Ternitz (A), Pottschach

22.09. Klagenfurt (A), Eboard-Museum



G

Bob Geldof

24.06. Kiel, Bühne Krusenkoppel (Kieler Woche)

30.06. Rapperswil-Jona (CH), Blues’n’Jazz

06.08. Uelzen, Open R‘

Gong

14.-16.07. St. Goarshausen, Loreley, Night Of The Prog, BP.de betreut vor Ort

27.-30.07 Breitenbach, Burg Herzberg, s.u.

15.-18.09. Carmaux (F), Rock In Opposition, s.u.

06.10. Eeklo (B), N9

07.10. Vlissingen (NL), Cultuurwerf

08.10. Tilburg (NL), Paradox

09.10. Reichenbach/Vogtland, Bergkeller

11.10. Jena, Kulturbahnhof

12.10. Berlin, Quasimodo

13.10. Dortmund, Piano

14.10. Ravensburg, Zehntscheuer

15.10. Harmonie, Bonn, BP.de betreut vor Ort

17.10. Reutlingen, Franz K

Gov’t Mule – „Come What May“

06.06. Antwerpen (B), De Roma

08.06. Luxembourg (LUX), Den Atelier

10.06. Grolloo (NL), Holland International Blues Festival

12.06. Dortmund, FZW

13.06. Karlsruhe, Tollhaus

14.06. Zürich (CH), Kaufleuten

17.06. Wien (A), WUK

02.11. Hamburg, Fabrik

03.11. Berlin, Huxleys

04.11. München, Backstage

05.11. Wiesbaden, Schlachthof

07.11. Leverkusen, Jazztage

Guru Guru

17.06, Dornstadt, Wudzdog Open Air

12.08. Finkenbach, Finki Open Air, s.u.



H

The Hamburg Blues Band feat. Maggie Bell u. Krissy Matthews * feat. Chris Farlowe, Maggie Bell u. Krissy Matthews #

05.08. Weinheim, Weinheim Open Air #

12.08. Arnis, Musik am Noor #



Hattler – „Warhol Holidays“ (Kraan s.u.!)

24.06. Schwäbisch Gmünd, Gmünder ART

06.08. Aschaffenburg, Festival

11.08. Neu-Anspach, Ziegelei Open Air

18.08. Rostock, See More Jazz Festival

29.09. Esslingen, Dieselstrasse

04.10. Wetzlar, Franzis

05.10. Hannover, Pavillon

06.10. Hamburg-Bergedorf, Lola

07.10. Bremen, Kulturzentrum Lagerhaus

08.10. Neuss, Partytur

09.10. Dortmund, Blue Notez

13.10. Schorndorf, Jazzclub Session 88

20.10. Hettenleidelheim, KS Audio Theater

21.10. Eppingen, Jazz in der Atstadt

28.10. Stuttgart, Bix (= Fola Dadas 40.Geburtstag)

2018

15.09. Friedberg, Altes Hallenbad



I

Interstellar Overdrive (Pink Floyd Tribute)

12.08. Neu Anspach, Ziegelei Open Air

19.08. Lippstadt, Rathausplatz Festival

07.09. Koblenz, Festung Ehrenbreitstein

16.09. Mainz Kastel, Reduit, Kulturtage AKK

24.11. Wiesbaden, Schlachthof

2018

14.04. Koblenz, Cafe Hahn



J

Peter Pankas Jane

12.08. Balve, Balver Höhle



K

Kadavar Support: Death Alley *

03.06. Rostock, Mau Club

23.06. Saarwellingen, Saarmageddon

24.06. Marburg, KFZ

01.07. Schmitten (CH), Schmittner Open Air

06.07. Ballenstedt, Rock Harz

25.07. Salzburg (A), Rockhouse

26.07. Konstanz, Kulturladen

27.07. Dornbirn (A), Conrad Sohm

28.07. Michelau, Rock Im Wald

02.08. Wacken, W:O:A, s.u.

12.10. Essen – Zeche Carl *

13.10. Hamburg, Markthalle *

14.10. Leipzig, Conne Island *

15.10. Antwerp (B), Desert Fest

25.10. Monthey (CH), Pont Rouge *

26.10. Aarau (CH), Kiff *

27.10. München, Backstage *

28.10. Wien (A), Flex *

29.10. Graz (A), PPC *

05.11. Nürnberg, Hirsch *

07.11. Amsterdam (NL), Paradiso Noord *

08.11. Hannover – Capitol *

13.11. Deventer (NL), Burgerweeshuis *

15.11. Köln, Bürgerhaus Stollwerck *

16.11. Wiesbaden, Schlachthof *

17.11. Stuttgart, LKA Longhorn *

18.11. Berlin, Columbiahalle *

Kansas – „Leftoverture 40th Anniversary“

TOUR FÄLLT AUS!

Kings Of Floyd (Floyd Tribute)

Mark Gillespie’s Kings Of Floyd

03.09. Datteln, Stadthalle

15.09. Attendorn, Stadthalle

22.09. Stadtlohn, Stadthalle

23.09. Wuppertal, LCB

29.09. Bad Hersfeld, Stadthalle

30.09. Heidelberg, halle02

01.10. Wetzlar, Stadthalle

02.10. Leverkusen, Scala

06.10. Lengerich, Gempt-Halle

13.10. Erlangen, E-Werk

14.10. Schweinfurt, Stadthalle

20.10. Göttingen, Stadthalle

21.10. Weimar, CCN

22.10. Würzburg, Posthalle

27.10. Aurich, Stadthalle

28.10. Lübeck, Kolosseum

29.10. Heide, Stadttheater

30.10. Neumünster, Theater in der Stadthalle

31.10. Wolfsburg, CongressPark

03.11. Emden, Neues Theater

2018

05.01. Mönchengladbach, Kaiser-Friedrich-Halle

11.01. Hanau, CongressPark

12.01. Bensheim, Rex

King’s X

10.06. Hamburg, Downtown, BP.de betreut vor Ort 🙂

16.06. Dessel (B), Graspop, s.u.

17.06. St. Goarshausen, Loreley, Rockfels, s.u.

18.06. Nürnberg, Hirsch

Kraan (Guest: Martin Kasper, keys.)

17.11. Bonn, Harmonie, BP.de betreut vor Ort

18.11. Schloß Neuhaus, Forum

Kvelertak

13.06. Bern (CH), ISC

15.06. Winterthur (CH), Gaswerk

17.06. Aschaffenburg, Colos-Saal

18.06. Dessel (B), Graspop, s.u.

19.06. Bochum, Matrix

20.06. Utrecht (NL), De Helling

21.06. Stuttgart, Universum

23.06. Gräfenhainichen, With Full Force



L

Leprous, Support: Agent Fresco, AlithiA, Astrosaur

29.10. Hamburg, Logo

30.10. Köln, Luxor

31.10. Rockhal, Esch (LUX), Rockhal

01.11. Haarlem (NL), Patronaat

05.11. Vosselaar (B), Biebob

15.11. Winterthur (CH), Salzhaus

17.11. München, Backstage Halle

18.11. Wien (A), Szene

22.11. Berlin, Musik & Frieden



M

Manfred Mann’s Earth Band

30.06. Weilburg, Festplatz Hainallee

07.07. Rutesheim, Zeltfest

15.07. Gensingen, Open Air

16.07. Georgsmarienhütte, Rosenhof on tour

23.07. Regensburg, Piazza im Gewerbepark

18.08. Burg Monschau, Open Air

25.08. Arbon (CH), Summer Days Festival

26.08. Spiez (CH), Seaside Festival

Marillion Fuck Everyone And Tour. Support: John Wesley *

30.06. Barcelona, Be Prog! s.u.

19.07. Hamburg, Große Freiheit

20.07. Berlin, Huxleys

22.07. Bremen, Theater

23.07. Köln, E-Werk

25.07. Frankfurt/M., Batschkapp

26.07. Nürnberg, Löwensaal

29.07. Rottenburg, Festplatz, Rock of Ages, s.u.

Mars Red Sky

15.06. Lichtenau (A), House Of The Holy

Mastodon

15.06. Nickelsdorf (A), Novarock

18.06. Dessel (B), Graspop, s.u.

26.06. Stuttgart, LKA-Longhorn

27.06. Utrecht (NL), Tivoli Vredenburg

28.06. Hamburg, Docks

06.07. Frankfurt, Batschkapp

(Nicolas)Meier-(Dewa) Budjana Group feat. Jimmy Haslip

15.10. Zoetermeer (NL), Boerderij

16.10. Verviers (B), Spirit of 66

17.10. Göttingen, Nörgelbuff

20.10. Freiburg (CH), La Spirale

21.10. Gschwend, Gemeindehalle

Mike And The Mechanics

07.09. Dresden, Alter Schlachthof

17.09. München, Muffathalle

18.09. Mainz, Halle 45

20.09. Essen, Lichtburg

21.09. Berlin, Columbiahalle

22.09. Leipzig, Haus Auensee

24.09. Köln, Gloria

25.09. Mannheim, Rosengarten

26.09. Stuttgart, Theaterhaus

28.09. Hannover, Theater am Aegi

29.09. Hamburg, Laeiszhalle

30.09. Magdeburg, Stadthalle

Mila Mar

06.05. Sindelfingen, Pavillon

25.08. Wuppertal, Feuertal-Festival

Mogwai

14.10. Berlin, Columbiahalle

16.10. Hamburg, Docks

17.10. Köln, E-Werk

01.11. Wien (A), Arena

02.11. Leipzig, Täubchenthal

03.11. München, Backstage

Monster Magnet

04.06. Wien (A), Rock in Vienna

05.06. Zürich (CH), Dynamo

08.06. Stuttgart, LKA Longhorn

09.06. Dortmund, FZW, BP.de betreut vermutlich vor Ort

10.06. Hamburg, Gruenspan

17.06. Dessel (B), Graspop, s.u.



Mother’s Cake – „No Rhyme, No Reason“

präsentiert von BetreutesProggen.de!

30.06. Bingen, Binger Open Air

14.07. Bremerhaven, Rock Center City OA

15.07. Lennestadt, Maelo-Festival

22.07. Karlsruhe, Das Fest

29.07. Wien (A), PopFest

03.08. Wernigerode, Rocken am Brocken

04.08. Horb am Neckar, Mini Rock Festival

05.08. Arbon (CH), Heizwerkfestival

11.08. Wattens (A), Wiesenrock

12.08. Bildein (A), Picture On Festival

13.08. Taiskirchen (A), Free Tree Festival

17.10. Aschaffenburg, Colos-Saal

Motorpsycho

04.08. Beelen, Krach Am Bach

20.10. Hamburg, Markthalle

21.10. Papenburg, Kesselschmiede

22.10. Bremen, Schlachthof

24.10. Amsterdam (NL), Paradiso Noord

26.10. Sint-Niklaas (B), unbekannt

27.10. Tilburg (NL), Poppodium

28.10. Zwolle (NL), Hedon

29.10. Brüssel (B), Botanique

30.10. Frankfurt, Zoom

08.11. Köln, Stollwerk

09.11. Leipzig, Conne Island

10.11. Berlin, Festsaal Kreuzberg



N

Clive Nolan

An Evening with Clive Nolan & Friends (Verity Smith & Marijke Groenendaal)

03.06. Voorburg (NL), t.b.a.

Info: housegig.nolan@gmail.com



O



P

Pendragon

28.10. Zoetermeer (NL), Boerderij

PBII

11.06. Zoetermeer (NL), Boerderij, 40th Anniv. Surprise Party



The Pineapple Thief, feat. Gavin Harrison, Support: Godsticks

präsentiert von BetreutesProggen.de!

06.09. Dresden, Scheune

10.09. München, Backstage

11.09. Zürich (CH), Dynamo

12.09. Stuttgart, Universum

13.09. Köln, Luxor, BP.de betreut vor Ort

14.09. Zoetermeer (NL), Boerderij

Mike Portnoy’s Shattered Fortress, Suppport: Next To None

03.07. Esch Sur Alzette (CH), Kulturfabrik

05.07. Pratteln (CH), Z7

06.07. Tilburg (NL), 013

14.-16.07. St. Goarshausen, Loreley, s.u.

Pristine

27.07. Breitenbach, Burg Herzberg Festival, s.u.

14.09. Bielefeld, Forum

15.09. Oldenburg, Cadillac

16.09. Homburg, Musikpark

18.09. Köln, Yard Club

19.09. Aarau, KIFF

20.09. Fulda, Kulturkeller

21.09. Halle, Objekt 5

29.09. Isernhagen, Blues Garage

30.09. Oberhausen, Zentrum Altenberg

06.10. Berlin, Magnificent Music Festival

07.10. Jena, Magnificent Music Festival

05.11. Berlin, Columbia Theater

08.11. Wien (A), Szene

09.11. München, Backstage

10.11. Essen, Turock

11.11. Hamburg, Markthalle

12.11. Köln, Kantine, BP.de betreut vor Ort

15.11. Konstanz, Kula

16.11. Ulm, Roxy

17.11. Tuttlingen, Stadthalle

18.11. Lyss (CH), Kufa

19.11. Freiburg, Jazzhaus

Procol Harum – „Novum“

06.09. Heerlen (NL), Parkstad Limburg

07.09. Zoetermeer (NL), Boerderij

09.09. Berlin, Admiralspalast

10.09. Fulda, Orangerie

11.09. Nürnberg, Serenadenhof

13.09. Dresden, Alter Schlachthof

14.09. Halle (Saale), Steintor Varieté

15.09. Mainz, Frankfurter Hof

16.09. Stuttgart, Theaterhaus

18.09. Essen, Lichtburg

19.09. Hamburg, Laeiszhalle

24.09. Hengelo (NL), Metropool



Psychotic Waltz Support: Poverty’s No Crime * Bleeding #

16.06. Dessel (B), Graspop, s.u.

17.06. Amersfoort (NL), Fluor *

18.06. Rheine, Hypothalamus * BP.de möglicherweise vor Ort

20.06. München, Backstage #

21.06. Berlin, Musik & Frieden #

24.06. Essen, Turock



Q



R

The Red Paintings – „Deleted Romantic“

03.06. Luxembourg (LUX), t.b.c.

Riverside

28.05. Köln, Kantine, BP.de betreut vor Ort



S

Saga

16.06. Bassum, Bassum Open Air

23.06. Neuleiningen, Neuleiniger Burgsommer

24.06. Bonfeld, Blacksheep Festival

03.11. Köln, Kantine, Zusatztermin

Samsara Blues Experiment

11.08. Finkenbach, Finki Festival

Marcus Schinkel (Trio)

03.06. Düsseldorf, Rheinterrassen, m. Ernie Watts

08.06. Pictures At An Exhibition live @ Liederzirkus TV (WebShow)

11.06. Königswinter, Kloster Heisterbach, „Crossover Beethoven“, m. Wolfram Lehnert (Violine)

07.07. Bonn, Ortszentrum Dottendorf, Beethoven Meets Gypsy @ Dottendorfer Jazznacht

09.07. Willich, Beethoven Meets Gypsy @ Anrath

01.09. Königswinter, Kloster Heisterbach, Bilder einer Ausstellung



Martin Schnella & Melli Mau „Garden Party“

01.07. Reichenbach, Bergkeller

Siena Root

06.06. Dresden, Groovestation, mit Blues Pills, s.o.

07.06. Dortmund, Westfalenhalle, Support für Deep Purple, s.o.

08.06. Bielefeld, Forum

09.06. Oldenburg, Cadillac

10.06. Husum, Speicher

13.06. Berlin, Merces Benz Arena, Support für Deep Purple, s.o.

14.06. Ulm, Roxy

15.06. Bern (CH), Rössli Bar

19.06. Wien (A), Arena

26.06. Nürnberg, Hirsch

28.06. Köln, Yard Club

29.06. Bensheim, Rex

30.06. Stuttgart, Goldmarcks

01.07 Frankfurt/M., Das Bett

04.08. Wollmerschied, Tropen Tango Festival

05.08. Waldhausen (A), Lake On Fire Festival

11.08. Plattenburg, Aqua Maria Festival

12.08. Dortmund, Junkyard Festival

26.08. Lehrte, Zytanien Festival

Sigur Ros

01.10. Brüssel (B), Forest National

02.10. Amsterdam (NL), Afas Live

03.10. Gröningen (NL), De Oosterpoort

09.10. Berlin, Tempodrom

12.10. Hamburg, Sporthalle

13.10. Köln, Palladium

14.10. Frankfurt, Jahrhunderthalle

16.10. Wien (A), Gasometer

18.10. Zürich (CH), Samsung Hall

Smalltape

04.06. Wittenberg, Jubiläumszelt am neuen Rathaus

21.06. Berlin, Artenschutztheater – Fête de la musique

08.07. Palestrina (I) – Nel nome del Rock Festival

04.09. Wittenberg, Marktbühne (14:30)

Snarky Puppy

05.06. Amsterdam (NL), Paradiso

06.06. Amsterdam (NL), Paradiso

07.06. Eindhoven (NL), Muziekgebouw Eindhoven

Sólstafir

15.06. Breda (NL), Mezz

16.06. Dessel (B), Graspop, s.u.

17.06. Utrecht (NL), Tivoli de Helling

18.06. Hannover, Musikzentrum

19.06. Dresden, Beatpol

20.06. Karlsruhe, Jubez

29.07. Neuensee bei Lichtenfels, Rock im Wald

Sonic Dawn – „Into The Long Night“

03.06. Mechelen (B), Kafee Zapoi

04.06. Assende (B), Flanders Chopper Bash

06.06. Mainz, Schon Schön

08.06. Göttingen, Dots

Southern Empire

23.09. Zoetermeer (NL), Boerderij

De Staat

02.07. Oss (NL), Jan Cunen Park, Muze Misse

08.07. Heerlen (NL), Parkcity live

22.07. Oldenzaal (NL), Fields Of Joy

10.08. Nürnberg, Club Stereo

12.08. Oberhausen, Olga’s Rock, freier Eintritt

18.08. Lierop (NL), Nirwana Tuinfeesten

25.08. Begnins (CH), JVAL Festival

26.08. Katwijk (NL), Oranjerock

09.09. Alkmaar (NL), Podium Victorie

StillMarillion (Marillion Tribute)

17.06. Siegburg, Kubana Live Club

04.11. Zoetermeer (NL), Boerderij



T

„Tangekanic“ – The Tangent & Karmakanic, feat. Jonas Reingold

26.08. Reichenbach, Bergkeller

08.09. Zoetermeer (NL), Boerderij

Textures

* Support: Exivious – „A Farewell to Textures Tour 2017“

16.-18.06. Clisson (F), Hellfest

12.08. Leeuwarden (NL), Into The Grave

18.-20.08. Deest (NL), Festival Zeeltje

29.09.-01.10. Köln, Euroblast, s.u.

03.11. Zoetermeer (NL), Boerderij *

04.11. Utrecht (NL), De Helling *

23.11. Hamburg, Hafenklang *

24.11. Berlin, Musik & Frieden *

26.11. Wien (A), Chelsea *

02.12. Tilburg (NL), 013 *

Threshold

28.11. Weert (NL), Bosuil

29.11. Hamburg, Markthalle

30.11. Berlin, Lido

01.12. Aschaffenburg, Colos Saal

02.12. München, Feierwerk

03.12. Pratteln (CH), Z7

05.12. Stuttgart, Club CANN

06.12. Hannover, Musikzentrum

07.12. Kortrijk (B), De Kreun

08.12. Essen, Turock

09.12. Zoetermeer (NL), Boerderij

Triggerfinger

18.08. Gampel (CH), Gampel Open Air 2017

02.09. Enschede (NL), Tuckerville 2017

17.10. Freiburg, Jazzhaus Freiburg

21.10. Bonn, Harmonie

23.10. München, Ampere

25.10. Berlin, Festsaal Kreuzberg

13.11. Frankfurt, Zoom

14.11. Leipzig, Werk 2 – Kulturfabrik Leipzig e.V.

16.11. Münster, Gleiss 22

17.11. Hamburg, Molotow

18.11. Eindhoven (NL), Helldorado Festival 2017

22.11. Stuttgart, Universum

23.11. Köln, Gebäude 9

07.12. Amsterdam (NL), Melkweg

08.12. Amsterdam (NL), Melkweg

09.12. Amsterdam (NL), Melkweg

13.12. Luxemburg (LUX), Den Atelier

14.12. Brüssel (B), Ancienne Belgique

15.12. Brüssel (B), Ancienne Belgique



U



V

Vuur als Support für Epica *

09.06. (NL), Leeuwarden, Neushoorn

15.07. Eindhoven (NL), Dynamo Metal Fest

12.11.Berlin, Kesselhaus *

13.11. Hamburg, Markthalle *

14.11. Köln, Essigfabrik *

29.11. München, Backstage *



W

Damian Wilson

mit Maiden uniteD *

mit Threshold # (Support: Day Six, Damnation Angels)

mit Headspace $

mit Damian Wilson Band §

28.11. Weert (NL), De Bosuil +

29.11. Hamburg, Markthalle #

30.11. Berlin, Lido #

01.12. Aschaffenburg, Colos-Saal #

02.12. München, Feierwerk #

03.12. Pratteln (CH), Z7 #

05.12. Stuttgart, Club Cann #

06.12. Hannover, Musikzentrum #

08.12. Essen, Turock #

09.12. Zoetermeer (NL), Boerderij

Ray Wilson

13.10. Leverkusen, Scala

Steven Wilson – „To The Bone“

2018

12.02. Frankfurt/M. Alte Oper

13.02. Ravensburg. Oberschwabenhalle

15.02. Berlin, Admiralspalast

20.02. Hamburg – Mehr! Theater

05.03. Essen, Colosseum SOLD OUT

06.03. Essen, Colosseum (Zusatztermin)



WolveSpirit

29.09. New Castle, Kofferfabrik

30.09. Aschaffenburg, Colos Saal

01.10. Mannheim, 7er Club



X



Y



Z

Festivals & Cruises

Burgrock

02.-03.06. Burg Mylau

Headless Cross feat. Tony Martin, Phil Bates & Band perform the music of Electric Light Orchestra

Elbjazz

02.-03.06. Hamburg, u. a. Elbphilharmonie, B+V-Werft

u.a. Jan Garbarek, Nguyên Lê, Snarky Puppy, Christoph Spangenberg spielt Nirvana

Rock am Ring (RaR)

02.-04.06. Nürburgring

u.a. Gojira, Okta Logue

Rockfels

15.-17.06. St. Goarshausen, Loreley

u.a. Blind Guardian, King’s X, Queensryche

Freak Valley Festival

15.-17.06. Netphen-Deuz, (BP.de betreut möglichst vor Ort)

u.a. The Black Willows, The Brew, Conan, Greenleaf, Maserati, Orango, Pentagram, Slo Burn, Ufomammut, Wand



16.-18.06. Dessel (B)

u.a. Amenra, Amorphis, Anathema, Blue Öyster Cult, Deep Purple, The Dillinger Escape Plan, EMPEROR, Gojira, Hacktivist, King’s X, Kvelertak, Mastodon, Opeth, Prong, Sólstafir, Devin Townsend Project, WASP

Midsummer Prog Festival

24.06. Valkenburg, Openluchttheater (Open Air)

u.a. Anathema, Gazpacho, Iamthemorning

Be Prog! My Friend

30.06.-01.07. Barcelona, Poble Espanyol

u.a.: Anathema, Caligula’s Horse, Jethro Tull, Marillion, Ulver

3. Rockaue

08.07. Bonn, Rheinauen, BP.de betreut vor Ort

u.a. Bues Pills

Bospop

08.-09.07. Weert (NL)

u.a. The Pretenders, Supertramp’s Roger Hodgson, The Pink Floyd Sound, Vintage Trouble, Wolfmother

Bang Your Head

13.-15.07. Balingen, Messegelände

u.a. Axxis, Demon, Diamond Head, Magnum, Orden Ogan, Michael Schenker Fest,

Stoned From The Underground

14.07. Alperstedt

u.a. Brant Bjork, Causa Sui, Dopethrone, Gomer Pyle, Gorilla Monsoon, Hathros, Hypnos, Kamchatka, Mother Tongue, Spiritual Beggars, Toundra

22. Night Of The Prog (NotP)

14.-16.07. St. Goarshausen, Loreley, BP.de betreut vor Ort

u.a. Ashby, Blind Ego, Frank Carducci Band, Comedy Of Errors, Crippled Black Phoenix, David Cross Band, Eyevory, GONG, Maschine, Seven Impale, Mike Portnoy’s Shattered Fortress, Soul Secret, Chris Thompson w/ Mads Eriksen Band, Ray Wilson, Yes (Anderson Rabin Wakeman)

Zappanale #26

14.-16.07. Bad Doberan, Galopprennbahn

u.a. The Grandmothers, Ed Mann, Denny Walley, Ike Willis, Dweezil Zappa

Porto Antico Prog Fest

14.- 16.07. Genua (IT), Porto Antico

u.a. Arabs In Aspic, Delirium, Mad Fellaz, Melting Clock, Mr. Punch, Panther & Co., Nik Turner

Burg Herzberg Festival

27.-30.07 Breitenbach, Burg Herzberg

u.a. Coogans Bluff, Brother Grimm, GONG, Mike Keneally, Pristine, The Vintage Caravan

Rock of Ages

28.-30.07 Rottenburg-Seebronn

u.a. Blues Pills, Marillion

Burgrock

04.-05.08. Burg Mylau

The Austria Pink Floyd Show (Pink Floyd Tribute), ELP Project (ELP Tribute), Mr. Punch (Marillion Tribute), The Watch

Krach am Bach

04.-05.08. Beelen

u.a. Elder, Dyse, Motorpsycho, Soap Bubble Orchestra

German Kultrock

12.08. Balve, Balver Höhle

u.a. Crystal Breed, Fischer-z, Peter Pankas Jane

Finkenbach Open Air (Finki)

11.-12.08. Finkenbach

u.a. Arthur Brown, DeWolff, Guru Guru, Jack Dupon, Kungens Män, Neumeier Grosskopf & Kranemann, Samsara Blues Experiment,

Berlin Swamp Fest

14.-16.09. Berlin, Zukunft am Ostkreuz

u.a. Smiling Buddha, Telepathy, Toner Low

X. Rock In Opposition (R.I.O.)

15.-18.09. Carmaux (F), Cap D’ecouverte, Le Garric

u.a. Acid Mother Temple, Aranis, Cheer Accident, Faust, GONG, Guapo, Miriodor, Le Silo, Slapp Happy, Trans-Aeolian Transmission

ProgPower Europe (PPE)

05.-08.10. Baarlo, Sjiwa (NL)

u.a. Blindead, Brutai, Kauan, TesseracT, Voyager

2018

Progdreams V02.-04.03. Zoetermeer (NL), Boerderij

u.a. Celestial Fire, Magenta, Alan Reed & The Daughters of Emergency

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR!



Legende:

t.b.a. – to be announced

t.b.c. – to be confirmed