Hagen von Bergen & Christian Fiesel – Sperrgut

(67:01, CD, Bi-Za Records, 2017)

Im Anschluss an die hier bereits besprochenen Alben ”Hargest Darken – Der Dauernde Fluss” von Hagen von Bergen und ”Hagen’s Delight” von Christian Fiesel

beschlossen die beiden Soundtüftler, ein gemeinsames Album zu kreieren.

Der Grundansatz dabei war, sich aus einem Pool an Samples zu bedienen, den von Bergen während einer Flugreise angesammelt hatte und diese in jeweils einer Eigenkomposition unterzubringen. Und so besteht das Album aus gerade mal zwei Titeln.

Der erste stammt aus der Feder von Christian Fiesel, ist über 36 Minuten lang und heißt ‚Anschnallzeichen 1‘. Es folgt eine Komposition von Hagen von Bergen, die es auch auf über 30 Minuten Spielzeit bringt und – natürlich – ‚Anschnallzeichen 2‘ betitelt ist.

Dabei ist der Albumname durchaus Programm, denn auf diesem Werk geht es in der Tat recht sperrig zu. Das ist keine melodische Wohlfühl-Elektronikmusik, sondern ein eher freiformatiges Werk, das von erzeugten Stimmungen lebt. Dabei ist das Konzept der beiden Künstler allerdings nicht so angelegt, dass langgedehnte Klanglandschaften mit endlosen Wiederholungen das Soundbild bestimmen. Bei ihnen ist es eher ein Zusammenfügen diverser Sektionen aus EM, Ambient, Industrial und Noise. Dabei fällt auf, dass sie sich nicht allzu lange an einer bestimmten Struktur aufhalten, sondern schnell die Themen wieder wechseln, so dass eine abwechslungsreiche Klangcollage entsteht.

Fiesel bringt in seinem Stück, wie man es von ihm schon kennt, wieder Mellotronsounds unter, ebenso akustische oder später auch mal elektrische Gitarre.

von Hagen agiert in ähnlicher Form, wobei es bei ihm in einigen Abschnitten deutlich rhythmischer zugeht.

Der Faktor Melodie kommt ein wenig zu kurz, doch in Sachen Soundcollagen sind die beiden Musiker recht einfallsreich unterwegs. Manches mag etwas gewöhnungsbedürftig sein, doch der Hörer wird mit vielen interessanten Klängen belohnt.

Bewertung: 10/15 Punkten

