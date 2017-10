Inc. No World – Living

(23:59, EP, The Big Oil Recording Company/Soulfood, 2017)

Beim dänischen Label The Big Oil Recording Company erschien im August die Mini-CD der Formation Inc. No World, die aus dem in Los Angeles ansässigen Brüderpaar Andrew (Lead Gesang, Gitarre) und Daniel Aged (Bass, Produktion, Gesang) besteht. Mit Progressive Rock hat ihre Musik weitgehend nichts zu tun. Vielmehr sind sie im Bereich R&B unterwegs.

Die zum Teil recht chillig angelegten Songs schmeicheln sich mit angenehmen Gesang und gut passenden sanften Gitarrenparts ein. Dabei sind sie recht gemütlich unterwegs. Hinzu kommt, dass bisweilen eine gewisse Monotonie zum Grundkonzept zu gehören scheint.

Die Gesangsmelodien haben allerdings hohen Wiedererkennungswert. Der für Prog-Fans interessanteste Titel ist eine Instrumentalnummer, in der akustische Gitarre und Flöte die Hauptrolle spielen und bei der sich das Duo ein wenig außerhalb des in den anderen Songs vorgegeben scheinenden Schemas begeben.

Mainstreamiges Album mit kaum spürbarem Prog-Anteil, das sehr relaxt rüberkommt und mit angenehmen Gesängen punktet.

Bewertung: 8/15 Punkten

Surftipps zu Inc. No World:

Homepage

Facebook

Twitter

YouTube

Soundcloud

Spotify