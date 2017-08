Black Lung vs. Nap – Split

(25:39, 12″ LP, Noisolution, 2017)

Black Lung aus Baltimore haben seit „See The Enemy“ bei uns einen schweren Stein im Brett (immerhin Teapot of the Week der Kalenderwoche KW2/16). Hier teilen sie sich die Bühne einer limitierten LP-only-Veröffentlichung auf weißem Vinyl brüderlich mit NAP aus Oldenburg. Brüderlich, da das Artwork ein hübsch-gruseliges Wendecover vorsieht, wir es also gewissermaßen mit zwei A-Seiten zu tun haben.

Rein alphabetisch kommen Dave Cavalier und Co. als erste an die Reihe – so auch bei der uns vorliegenden Promo-CD. ‚Strange Seed‘ eröffnet den Reigen in gewohnt mitreißender Manier, doch erst das doomig-langsam tiefbluesende ‚Use The Stone‘ erinnert wohlig an besagte „… Enemy“-Großtat. Wer braucht The Quill, wenn er Black Lung haben kann?

Das Erkennen des abschließenden Covers von Marvin Gayes ‚Inner City Blues‘ (vgl. die Versionen von u.a. Gil Scott-Heron, Brian Auger oder John Mayer) dauerte eine ganze Weile, so originell ist der Hexenkessel-Ansatz aus DeWolff-Overdrive, Soul-Feeling und Rap-Spirit geraten.

Doch dann sind die Oldenburger an der Reihe. Das konventionell besetzte Trio (Black Lung hat eine zweite Gitarre statt Bass am Start) fügt sich bestens ein – ähnlich trocken rockend wie ihre Vorredner, aber dabei mit einer feinen Prise krautiger Verspieltheit und mit ausgefuchsten Instrumentalpassagen, die auch reinen Prog-Fans zu hören und denken geben sollten. Falls sich jemand einen Mix aus einer typischen Sound of Liberation– und einer exemplarischen Tonzonen-Band vorstellen kann – so könnte er klingen! Kann sich keiner vorstellen? Dann bitte schön:

Bewertung: 11/15 Punkten

PS: Black Lung sind vom 28.09. bis 22.10. in unseren Landen auf Tour, NAP vom 28.09. bis 24.11. In Dresden, Hannover und Bremen gibt es die Partners in noisy crime sogar im Doppelpack – gebt Euch das!

