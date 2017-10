Festival- und Tourdatenupdate vom 07.10.17

Es gibt live, Baby, schüttel‘ Deinen Herbstspeck! Vielleicht hilft dabei ja dieses fette Update unserer Tour und Festivaldaten, u.a. mit:

The Anatomy of Frank, Arena, At The Drive-In, Le Butcherettes, Cryptex, Dante, Eat Ghosts, Editors, Enslaved, Fates Warning, Gozu, Hamburg Blues Band, Stu Hamm Band, Yasi Hofer, Kadavar, Kaunan, Lake, Lesoir, Lizzard, Long Distance Calling, Machine Head, Mars Red Sky, Mike And The Mechanics, Moonspell, O.R.k., The Path of Genesis, Siena Root, Sonic Dawn, Spidergawd, Tangerine Dream, Carl Verheyen, Roger Waters, Ray Wilson, Yes (= Steve Howe, Alan White, Geoff Downes, Billy Sherwood, Jon Davison).

For All We Know is taking you home



Unsere Tour der Woche: For All We Know is das Herzensprojekt von Ruud Jolie, dem Lead-Gitarristen von Within Temptation und Maiden uniteD. Das gleichnamige Debütalbum ist ein

Lieblingswerk des diensthabenden Schmierfinken nicht nur aus dem Entstehungsjahr 2011. Sechs Jahre später entstand finanziert durch eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne der nicht minder hörenswerte Zweitling „Take Me Home“. Abermals dürfen Fans eine Sammlung exquisiter ProgMetal-Kompositionen und eine phantastische Gästeliste erwarten, auf der sich u.a. finden: Wudstik, Léo Margarit (Pain of Salvation), Anneke van Giersbergen, Kristoffer Gildenlöw, Marco Kuypers (ex-Cloudmachine) oder Thijs Schrijnemakers (Orgel Vreten).

Trotz seiner zahlreichen Verpflichtungen mit Within Temptation fand Ruud im kommenden Jahr terminliche Möglichkeiten für die Live-Präsentation von „Take Me Home“! Anneke wird erwartungsgemäß (voraussichtlich) nicht dabei sein, aber Wudstik, Kristoffer, Léo und Thijs sowie Bart Hennephof (Gitarre; Textures sehr wohl. Das verspricht Hochgenuss für melodiehungrige Progger bei folgenden Gelegenheiten:

2018

15.03. Apeldoorn (NL), Gigant

16.03. Tilburg (NL), 013

17.03. Zoetermeer (NL), Boerderij

