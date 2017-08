Es gibt live, Baby! Tourdatenupdate vom 31.08.17

Update unserer Tour- u. Festivaldaten Tour und Festivaldaten u.a. mit:

Big Country, Black Lung, Briqueville, Cheer-Accident, Coogans Bluff, Dÿse, Echoes, First Breath After Coma, Forgotten Sons, The Good Hand, Guru Guru, Jethro Tull by Ian Anderson, Karmakanic, Mastodon, Mother’s Cake (präsentiert von BetreutesProggen.de), Motorpsycho, OHHMS, pg.lost (präsentiert von BetreutesProggen.de), The Tangent, Tangekanic, Wedge, M.T. Wizzard Band, Wucan.

Tour der Woche: die zauberhaften Embryo! Wie gerade noch in Bonn erleben durften, verdient das von München aus agierende Musikkollektiv immer noch den Ruf, eine der wichtigsten und aufregendsten Jazzrock- und Weltmusik-Formationen im Lande zu sein. Und mehr. Termine im September und Oktober – to be continued. Be there, be an Embryonaut!