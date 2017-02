ProgDreams IV, 4.-5.4., Zoetermeer (NL), Boerderij (Fotostrecke)

„Away with (too many) words“ – denn das Folgende ist zur Abwechslung mal kein vollständiger Konzertbericht. Zwar war das Cologne Chapter unseres MC Betreutes Proggen zahlreich am Osterwochenende ins liebliche Delft und danach Zoetermeer geritten, um die bereits vierte Ausgabe der ProgDreams mit zu träumen, jenes „trend-setting indoor progressive and symphonic rock Festival“. Allerdings taten sie dies als zahlende Gäste – auch (oder gerade?) Betreuer brauchen ja mal Urlaub! Nicht so offensichtlich das Betreuer-„Küken“ Timo Riedel, der vom Boerderij-Chef Arie Verstegen freundlicherweise mit Fotopass für beide Tage versehen wurde und somit zahlreiche, besonders schöne

Impressionen für alle gesammelt hat, die nicht bei diesem offensichtlich gelungenen Event dabei sein konnten. ♪♬ So let Timo´s pictures do the talking!

Das Billing liest sich lecker – und zwar wie folgt:

Samstag

Frequency Drift (mit Melli Mau statt Isa Fallenbacher sowie mit dem omnipräsenten Saitenwunder Martin Schnella (nicht im Bild):







Lazuli:







The Enid:







IO Earth:







Sonntag

Abel Ganz:







Special Providence:







Änglagård:







Lifesigns:



Microsite ProgDreams IV, Saturday

Microsite ProgDreams IV, Sunday