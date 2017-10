Wucan – Reap The Storm

(73:470, CD, MiG/Indigo, 2017)

Wucan wissen ‚Wie die Welt sich dreht‘: ungerecht natürlich. Denn „meine Mutter schenkte mich dem System“. Ähnlich wütend und kämpferisch geht es beim Aufmacher des zweiten Studioalbums der Dresdner Formation um Francis „Fran“ Tobolsky musikalisch und im hier mal deutschen Text weiter, wie schon die entfernt an ‚Another One Bites The Dust‘ erinnernde Bass-Figur belegt.

Nie war Frans Vortrag exaltierter, Nina Hagen-mäßiger – die Hippie-Elfe mutiert hier zeitweilig zur Endzeit-Hexe mit leicht schneidendem Gesang. ‚Ebb And Flute‘ wortspielt nicht nur mit der von der Frontfrau konzertant gespielten Querflöte.

‚Out Of Sight, Out Of Mind‘ verblüfft sowohl durch das ungewohnte Heavy Metal-Strickmuster wie auch mit sich bis hin zur Phrasierung beim Refrain erstreckender Ähnlichkeit zu (ausgerechnet) Dokkens ‚Kiss Of Death‘. Natürlich ist ‚I’m Gonna Leave You‘ im Gegensatz dazu wieder ein Bluesrocker, aber gottlob nicht von Led Zeppelin inspiriert – und mehr funky als slow.

Der mehrteilig aufgebaute ‚Rat Catcher‘ bietet die wahrscheinlich beste Ensembleleistung des Albums – mit elektrisierender Basslinie (Patrik), krautiger Rhythmusgitarre (Tim), verführerischem Flötenspiel (verzerrte Quer- wie lyrische Blockflöte, Fran), Scat-Gesang und mitreißendem Powerdrumming (Phil). Auch das ‚Falkenlied‘ wird wieder deutsch gesungen, wie weiland der ‚Wandersmann‘ – und genau wie dieser ist das dann folgende ‚Aging Ten Years In Two Seconds‘ ein Magnum opus von 21 Minuten in neun Sektionen.

Gelungener Zweitling einer Band, der man schwerlich vorwerfen kann, dass sie live einfach noch erheblich begeisternder als von Konserve wirkt.

Bewertung: 9/15 Punkten (KR 9, KS 9)



