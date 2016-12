Live on Tour

TOURNEEDATEN 2016-2017

„Progrock auf Touren“: Konzerte und Tourneen in D-A-CH und Benelux sowie ein paar ergänzende Ausnahmen in alphabetischer Reihenfolge, Festivals & Cruises chronologisch angeordnet darunter.

Von uns besonders empfohlene Events in orange. Von BetreutesProggen.de präsentierte Touren oder Veranstaltungen zusätzlich mit Illustration. Meist wöchentlich aktualisiert, alle Angaben ohne Gewähr.

Durchs Klick auf einen der folgenden Buchstaben kann man in der Liste direkt zum jeweils entsprechenden Anfangsbuchstaben springen.

1, 2, 3…

7for4

2017

08.04. Weyarn, Weyhalla





A

a-ha – „an acoustic evening“

2018

23.01. Stuttgart, Schleyerhalle

24.01. Frankfurt, Festhalle

26.01. Hannover, TUI-Arena

27.01. Leipzig, Arena

29.01. Berlin, Mercedes-Benz Arena

30.01. Hamburg, Barclaycard Arena

02.02. Wien (A), Stadthalle

03.02. München, Olympiahalle

05.02. Zürich (CH), Hallenstadion

06.02. Köln, Lanxess Arena

Airbag

2017

24.02. Zoetermeer (NL), Boerderij

Jan Akkerman Band

24.12. Boerderij (NL), Zoetermeer – „70ste Verjaardag“

Anderson, Rabin, Wakeman

2017

27.03. Brüssel (B), Cirque Royal

28.03. Utrecht (NL), TivoliVredenburg

The Answer

* mit The Dead Daisies

25.11 Utrecht (NL), Tivoli

26.11 Vosselaar (B), Biebob

28.11 Pratteln (CH), Z7

30.11 München, Backstage Halle *

01.12 Berlin, Musik & Frieden *

03.12 Hamburg, Knust *

04.12 Amsterdam (NL), Paradiso Nord *

05.12 Bochum, Matrix *

07.12 Aschaffenburg, Colos-Saal *

20.12 Velden (A), Bluesiana *

The Australian Pink Floyd Show (Pink Floyd Tribute)

2017

24.03. Kempten, Big Box

25.03. Augsburg, Schwabenhalle

26.03. Stuttgart, Porsche Arena

29.03. Braunschweig, Stadthalle

30.03. Hamburg, Barclaycard Arena

31.03. Hannover, Swiss Life Hall

01.04. Münster, Halle Münsterland

02.04. Oberhausen, König Pilsener Arena

05.04. Köln, Lanxess Arena

06.04. Mannheim, SAP Arena

07.04. Frankfurt/M., Jahrhunderthalle

08.04. Frankfurt/M., Jahrhunderthalle

09.04. Bremen, Halle 7

11.04. Berlin, Tempodrom

12.04. Riesa, Sachsenarena

13.04. Nürnberg, Meistersingerhalle

Ayreon Universe, feat. a.o.: Arjen A. Lucassen, Russell Allen, Anneke van Giersbergen, Floor Jansen, Hansi Kürsch, Jonas Renkse, Marco Hietala, Marcel Coenen, Ed Warby, Joost van den Broek, Jeroen Goossens

2017

16.09.-18.09. Tilburg (NL), 013 SOLD OUT



B

Baby Woodrose

2017

11.01. Groningen (NL), EuroSonic

Kofi Baker’s Cream Experience

2017

18.01. Miltenberg, Beavers

19.01. Rimsting, Chiemgau Blues

20.01. Fürth, Kofferfabrik

21.01. Dortmund, Blue Notez

22.01. Gifhorn, Kultbahnhof

25.01. Bremen, Meisenfrei

26.01. Eppstein, Wunderbar Weitewelt

27.01. Berlin, Die Kiste

28.01. Döbeln, KL17

Barren Earth, supporting Insomnium

2017

11.01. Bochum, Matrix

12.01. Aschaffenburg, Colos-Saal

13.01. Vosselaar (B), Biebob

19.01. Nijmegen (NL), Doornroosje

20.01. Hamburg, Grünspan

21.01. Erfurt, From Hell

22.01. Berlin, Lido

25.01. Stuttgart, Im Wizemann

27.01. München, Technikum

Between The Buried And Me (BTBAM) Support für Devin Townsend (s.u.), mit Leprous

28.01. Antwerpen (B), Trix

30.01. Esch/Alzette (L), Rockhal

08.02. Pratteln (CH), Z7

09.02. Stuttgart, LKA Longhorn

10.02. München, Backstage

14.02. Wien (A), Arena

17.02. Leipzig, Täubchenthal

21.02. Hamburg, Docks

07.03. Berlin, Columbia Theater

08.03. Dortmund, FZW

09.03. Tilburg (NL), 013

10.03. Amsterdam (NL), Melkweg

Biffy Clyro

2017

03.02. Stuttgart, Porsche Arena

04.02. Innsbruck (A), Air + Style

09.02. Bochum, Ruhrkongress (BP.de betreut vor Ort)

10.02. Brüssel (B), Ancienne Belgique

11.02. Hannover, Swiss Life Hall

Blind Ego

2017 * with Subsignal

12.01. Rüsselsheim, Das Rind *

13.01. Verviers (B), Spirit of 66 *

14.01. Zoetermeer (NL), Boerderij *

18.01. Freising, Lindenkeller *

19.01. Oberhausen, Zentrum ALtenberg *

20.01. Hamburg, Logo *

31.03. Reichenbach, Neuberinhaus

Blind Guardian

2017

16.06. St. Goarshausen, Loreley, Rockfels

Blues Pills – „Lady In Gold“

2017

17.03. La-Chaux-de-Fonds (CH), Bikini Test

18.03. Zürich (CH), Mascotte

31.03. Luxembourg (L), Den Atelier

02.04. Deventer (NL), Burgerweeshuis

08.07. Bonn, Rheinauen, Rockaue, s.u., BP.de vor Ort



C

Caravan

27.05. Zoetermeer (NL), Boerderij

more tba

Central Park

2017

10.02. Augsburg, Abraxas

11.02. München, Theater am Hart

24.03. Inning (Ammersee), Spectacel

31.03. Bad Kreuznach, Dudelsack

01.04. Enkirch, Musikkeller

20.04. Mittenberg, Beavers

22.04. Engelskirchen, Hotel Rödder

Billy Cobham

2017

15.02. Zoetermeer (NL), Boerderij

Coogans Bluff – „Flying To The Stars“

mit Brothers Grimm *

2017

27.01. Nürnberg, Zychedelic Z Bau

28.01. Stuttgart, Goldmark’s

01.02. München, Kranhalle @ Feierwerk

02.02. Graz (A), Explosiv

03.02. Linz (A), Kapu

04.02. Wien (A), Das Bach

18.02. Potsdam, Waschhaus

David Cross Band featuring David Jackson & Craig Blundell

2017

19.05. Zoetermeer (NL), Boerderij

Cryptex – „Madeleine Effect“

2017

14.01. Bückeburg, Schraubbar

28.01. Goslar, Klub Kartell

18.02. Kiel, Pumpe / Roter Salon



D

Dave Matthews und Tim Reynolds

2017

25.03. Groningen (NL), De Oosterport

27.03. Köln, Palladium

29.03. Copenhagen (DK), Royal Arena

30.03. Berlin, Columbiahalle

01.04. Wien (A), Wiener Konzerthaus

Deafheaven

20.04. Tilburg (NL), Roadburn

28.04. Wiesbaden, Schlachthof

29.04. Meerhout (B), Groezrock Festival

02.05. Berlin, BI NUU

03.05. Leipzig, Täubchentha

05.05. Copenhagen (DK), A Colossal Weekend

06.05. Krems (A), Donau Festival

Dead Letter Circus + DispersE

07.10. Berlin, Musik & Frieden

Deep Purple – „inFinite – The Long Goodbye Tour“

2017

19.05. München, Olympiahalle

30.05. Hamburg, Barclaycard-Arena

06.06. Köln, Lanxess-Arena

07.06. Dortmund, Westfalenhalle 1

09.06. Leipzig, Arena Leipzig

10.06. Frankfurt/M., Festhalle

13.06. Berlin, Mercedes-Benz-Arena

14.06. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

16.-18.06. Dessel (B), Graspop

DeWolff

22.12. Groningen (NL), De Oosterpoort

23.12. Zoetermeer (NL), Boerderij

2017

05.01. Hertogenbosch (NL), W2 Poppodium

06.01. Drachten (NL), Poppodium Iduna

07.01. Middelburg (NL), De Spot

20.01. Lelystad (NL), Poppodium Underground

21.01. Weert (NL), Muziekcentrum de Bosuil

27.01. Den Haag (NL), Paard Van Troje

28.01. Tilburg (NL), 013

29.01. Amsterdam (NL), Melkweg



DGM + Secret Sphere + Trick or Treat

2017

24.03. Zoetermeer (NL), Boerderij

Don Airey & Friends

2017

25.03. Zoetermeer (NL), Boerderij

11.03. Rutesheim, Uhlenspiegel

12.03. Bochum, Zeche

13.03. Berlin, Quasimodo

14.03. Hamburg, Fabrik

23.03. Jena, Kulturbahnhof

24.03. Lorsch, Musiktheater Rex

Dream Theater – „Images, Words & Beyond“

2017

03.02. Zürich (CH), Samsung Hall

08.02. Tilburg (NL), 013

10.02. Ludwigsburg, MHP Arena

11.02. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle (BP.de betreut vor Ort)

14.02. Hamburg, Mehr

Dream The Electric Sleep

2017

29.01. München, Backstage

31.01. Ludwigsburg, Rockfabrik

01.02. Wiesbaden, Schlachthof



E

Echoes (Pink Floyd Tribute)

2017

03.01. Freiburg, Konzerthaus

06.01. Balingen, Stadthalle

07.01. Reutlingen, Stadthalle

14.01. Nürnberg, Lux-Kirche

19.01. Augsburg, Parktheater

20.01. Regensburg, Audimax

21.01. München, Carl-Orff-Saal

23.01. Frankfurt/M., Alte Oper

26.02. Reken, Gemeindesaal

27.01. Osnabrück, Gemeindehof

28.01. Buchholz, Empore

29.01. Wilhelmshaven, Pumpenwerk

10.02. Karlsruhe, Konzerthaus

18.02. Bamberg, Konzerthalle

08.04. Limburg, Stadthalle

22.04. Bonn, Harmonie

28.04. Osnabrück, Rosenhof



Einstürzende Neubauten – Greatest Hits

2017

18.01. Osnabrück, OsnabrückHalle

19.01. Haarlem (NL), Patronaat SOLD OUT

21.01. Hamburg, Elbphilharmonie SOLD OUT

01.05. Krems (A), Donaufestival





F

Fates Warning

2017

24.01. Hamburg, Logo

25.01. Köln, Underground

27.01. Essen, Turock, BP.de betreut vor Ort

28.01. Uden (NL), De Pul

29.01. Haarlem (NL), Patronaat

30.01. Aschaffenburg, Colos-Saal

04.02. München, Strom

05.02. Stuttgart, Universum

07.02. Nürnberg, Hirsch

08.02. Aarau (CH), Kiff

02.-04.06. Gelsenkirchen, Rock Hard Festival

03.-05.08. Wacken, W:O:A, s.u.

Flaming Lips

2017

24.01. Berlin, Columbiahalle

28.01. Utrecht (NL), TivoliVredenburg

31.01. Zürich (CH), Volkshaus

Floyd Division (Pink Floyd Tribute)

2017

06.01. St. Georgen (A), Kreischberghalle

20.01. Reichenbach, Bergkell

21.01. Straßkirchen, Plutonium Klub

04.02. Wien (A), SimmCity

08.07. Frauenthal (A), Bluegarage

21.07. Traun (A), Spinnerei

16.09. Ternitz (A), Pottschach

22.09. Klagenfurt (A), Eboard-Museum

Forgotten Sons (Marillion Tribute)

2017

20.01. Aschaffenburg, Colos-Saal

27.01. Bonn, Harmonie

04.03. Köln, YardClub

11.03. Bensheim, Rex

01.04. Bocholt, Zum Pitt

21.04. Bruchsal, Fabrik

29.04. Nierstein, Altes E-Werk



G

Gong

2017

07.03. Bremen, Meisenfrei

22.-23.04., Soignies (B), Arts Center, Prog-résiste, s.u.

23.04. Tilburg (NL), Roadburn, s.u.

27.-30.07 Breitenbach, Burg Herzberg, s.u.

?? Rock In Opposition



H

Steve Hackett

2017

03.04. Würzburg, Posthalle

04.04. Offenbach am Main, Capitol

10.04. Berlin, Tempodrom

11.04. Hamburg, Laeiszhalle (Großer Saal)

12.04. Bochum, RuhrCongress

13.04. Leipzig, Haus Leipzig

15.04. Zoetermeer (NL), Boerd

16.04. Zoetermeer (NL), Boerd

Haken

2017

31.03. Aarau (CH), Kiff

01.04. Stuttgart, Keller Club

04.04. Wien (A), Szene

07.04. Dresden, Beatpo

09.04. Hannover, Chez Heinz

10.04. Wiesbaden, Kesselhaus

11.04. Essen, Turock

12.04. Esch-Sur-Alzette (L), Rockhal

13.04. Amsterdam (NL), Melkweg

The Hamburg Blues Band feat. Maggie Bell und Krissy Matthews

2017

06.01. Koblenz, Café Hahn

07.01. Garching, Gasthof zum Bräu

12.01. Bonn, Harmonie

13.01. Hamburg, Downtown

14.01. Schwerin, Speicher

21.01. Hannover, Blues Garage

27.01. Bensheim, Rex

28.01. Affalter, Linde

23.02. Leipzig, Spizz

03.03. Buchholz, Empore

10.03. Dortmund, Piano

11.03. Vechta, Gulfhaus



Hattler – „Warhol Holidays“

2017

09.03. Arnsberg, Casino

31.03. Wangen, Jazzpoint

11.08.2017 D-Neu-Anspach, Ziegelei Open Air

18.08. Rostock, See More Jazz Festival

06.10. Hamburg-Bergedorf, Lola

08.10. Neuss, Partytur

09.10. Dortmund, Blue Notez

13.10. Schorndorf, Jazzclub Session 88



I

The Intersphere

2017

21.04. Nürnberg, MUZ Club

22.04. Weinheim, Cafe Central

27.04. Berlin, Privatclub

28.04. Hamburg, Molotov

29.04.17 Köln, Artheater

Iron Maiden – „The Book Of Souls“

2017

22.04. Antwerpen (B), Sportpaleis

24.04. Oberhausen, Kö-Pi-Arena

25.04. Oberhausen, Kö-Pi-Arena, Zusatztermin

28.04. Frankfurt/M., Festhalle

02.05. Hamburg, Barclaycard Arena



J

Peter Pankas Jane

2017

12.05. Duisburg, Grammatikoff

12.08. Balve, Balver Höhle



K

Kaipa Da Capo – „Then & Now“

2017

07.02. Hamburg, Markthalle

08.02. Oberhausen, Zentrum Altenberg

09.02. Köln, Yard Club, BP.de vermutlich vor Ort

10.02. Uden (NL), De Pul

11.02. Zwolle (NL), Hedon

13.02. Bremen, Meisenfrei

14.02. Fürth, Kofferfabrik

15.02. Mannheim, 7er Club

16.02. Rüsselsheim, Das Rind

17.02. Berlin, Musik & Frieden

Kings Of Floyd (Floy Tribute)

2017

16.03. Dresden, Alter Schlachthof

17.03. Görlitz, Theater

18.03. Chemnitz, Stadthalle

19.03. Zwickau, Konzert- und Ballhaus Neue Welt

24.03. Rheine, Stadthalle

31.03. Coesfeld, Fabrik

Knight Area

2017

17.02. Zoetermeer( NL), Boerderij, Album Release Concert



L

Lazuli

2017

01.04. Aschaffenburg, Colos-Saal

02.04. Reichenbach, Art-Festival IV

04.04. München, Backstage

06.04. Hamburg, Markthalle

07.04. Worpswede, Music Hall

Les Discrets

11.01. Oberhausen, Helvete Club

12.01. Dresden, Club Sabotage

16.01. Erfurt, Club From Hell

17.01. Helmond (NL), Cacaofabriek

18.01. Arnhem (NL), Willemeen

25.01. Zürich (CH), Ebrietas

26.01. Antwerpen (B), Het Bos

23.04. Tilburg (NL), 013 – Roadburn Festival

Lifesigns

2017

07.03. Hamburg, Knust

08.03. Berlin, Privatclub

09.03. Dortmund, Piano

10.03. Rüsselsheim, Das Rind

11.03. Burgrieden, Riffelhof



M

MAGMA feat. Christian Vander – „The Endless Tour“

2017

02.02. Paris (F), Olympia, m. Le Metalik Orkestraah

03.02. Paris (F), Olympia, m. Le Metalik Orkestraah

Marillion Fuck Everyone And Tour. Support: John Wesley *

2017

23.03. Port Zelande, Center Parcs, Marillion Weekend

30.06. Barcelona, Be Prog! s.u.

19.07. Hamburg, Große Freiheit

20.07. Berlin, Huxleys

22.07. Bremen, Theater

23.07. Köln, E-Werk

25.07. Frankfurt/M., Batschkapp

26.07. Nürnberg, Löwensaal

29.07. Rottenburg, Festplatz, Rock of Ages

Dave Mason’s Traffic Jam

2017

16.02. Zoetermeer (NL), Boerderij

Mila Mar

2017

20.01. Das Bett, Frankfurt

21.01. Spectaculum Mundi, München

22.01. Felsenkeller, Leipzig

24.03. Heidelberg, Karlstorbahnhof

25.03. Lichtentanne, St. Barbara

The Neal Morse Band

2017

24.03. Pratteln (CH), Z7

25.03. Aschaffenburg, Colos-Saal

26.03. Berlin, Lido

29.03. Hamburg, Markthalle

30.03. Verviers (B), Spirit of 66

31.03. Köln, Stollwerk

02.04. Tilburg (NL), O13

04.04. Luxemburg (L), Rockhal



Mother’s Cake

als Support von DeWolff **

28.12. Hamburg, Gruenspan, St. Hell Festival

2017 – No Rhyme, No Reason> präsentiert von BetreutesProggen.de!

12.01. Groningen (NL), Eurosonic

08.03. Ulm, Roxy

10.03. Mannheim, Forum

11.03. Osnabrück, Bastard Club

12.03. Göttingen, Exil

14.03. Hannover, Lux

15.03. Bielefeld, Forum

16.03. Oberhausen, Drucklufthaus

17.03. Wuppertal, LCB

18.03. Bremerhaven, Rock Center

19.03. Rothenburg, Villa

21.03. Kiel, Schaubude

22.03. Hamburg, Kleiner Donner

23.03. Rostock, Mau Club

24.03. Berlin, Musik & Frieden

25.03. Erfurt, Museumskeller

27.03. Nürnberg, Stereo

28.03. Bayreuth, Glashaus

29.03. Leipzig, Moritzbastei

30.03. Frankfurt/M., Das Bett

31.03. Stuttgart, Universum

01.04. München, Backstage

07.04. Graz (A), ppc

08.04. Salzburg (A), Rockhouse

13.04. Bern (CH), Rössli Bar

14.04. Olten (CH), Coq D Ór

15.04. Dornbirn (A), Conrad Sohm

20.04. Klagenfurt (A), Mammut Bar

21.04. Linz (A), Posthof

22.04. Innsbruck (A), Treibhaus

29.04. Wien (A), Arena

Moulettes



2017

11.02. München, Strom

13.02. Frankfurt/M., Nachtleben

14.02. Köln, Studio 672

15.02. Hamburg, Molotow

16.02. Leipzig, Moritzbastei

17.02. Berlin, Badehaus o. Privatclub t.b.c.

18.02. Zwolle (NL), Goudsteeg





N

Ne Obliviscaris

07.05. Frankfurt/M., Nachtleben

08.05. Augsburg, Kantine

09.05. Saarbrücken, Garage

10.05. Hannover, Lux

11.05. Bochum, Rockpalast

12.05. Eindhoven (NL), Dynamo

13.05. Osnabrück, Bastard Club



O



P

Pain Of Salvation – In The Passing Light Of Day

2017

30.03. Hamburg, Markthalle

31.03. Berlin, Columbia-Theater

02.04. Reichenbach, Neuberinhaus, Artrock Festival V, s.u.

04.04. Aschaffenburg, Colos-Saal, BP.de vor Ort?

05.04. Pratteln (CH), Z7

14.04. Venlo (NL), Grenswerk, BP.de vor Ort?

15.04. Leiden (NL), Gebr. De Nobel

16.04. Zwolle (NL), Hedon

Carl Palmer’s ELP Legacy live

2017

03.04. Bremen, Meisenfrei

04.04. Dortmund, domicil

05.04. Berlin, Musik & Frieden

06.04. Frankfurt a.M., Das Bett

07.04. Mannheim, 7er Club

08.04. München, Garage deluxe

Alan Parsons Live Project – „The Greatest Hits Tour“

2017

12.05. Oldenburg, Kongresshalle (Weser-Ems-Hallen)

13.05. Berlin, Columbiahalle

14.05. Leipzig, Haus Auensee

16.05. Frankfurt, Alte Oper

17.05. Stuttgart, Liederhalle

18.05. Freiburg, Konzerthaus

19.05. Heilbronn, Harmonie

23.05. Nürnberg, Meistersingerhalle

25.05. München, Circus Krone

26.05. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

27.05. Hamburg, Stadtpark Open Air

28.05. Hannover, Gilde Parkbühne

The Path Of Genesis (Genesis Tribute)

2017

06.01. Neuss, Im Engels

13.01. Bonn, Harmonie

29.01. Steinfurt, Kulturhof Raestrup

25.03. Neuenkirchen-Vörden, Kulturbahnhof

08.04. Wetzlar, Franzis

19.05. Erfurt, Heilgen Mühle

20.05. Halle/Saale, Objekt 5

Pavlov’s Dog

03.04. Augsburg, Spektrum, BP.de möglichst vor Ort

04.04. Nürnberg, Hirsch

05.04. Rastatt, Reithalle

07.04. Antwerpen (B) Schouwburg Arenberg

08.04. Den Haag (NL), Paard Van Troye

09.04. Verviers (B), Spirit of 66



Periphery, Support: The Contortionist, Destrage

02.05. Wiesbaden, Schlachthof

03.05. Lausanne (CH), Les Docks

05.05. Wien (A), Szene

08.05. Berlin, Lido

16.05. Hamburg, Markthalle

17.05. Köln, Essigfabrik

18.05. Antwerpen (B), Trix

26.05. Esch-Sur-Alzette (LUX), Rockhal

27.05. Nijmeegen, Dornroosje

Persefone

2017

12.04. München, Backstage

17.04. Essen, Turock

18.04. Hoofddorp (NL), Podium Duycker

19.04. Nijmegen (NL), Merleyn

20.04. Hamburg, Markthalle

The Pineapple Thief feat. Gavin Harrison

2017

24.01. Aschaffenburg, Colos-Saal

25.01. Oberhausen, Zentrum Altenberg oder Eisenlager? BP.de möglichst vor Ort

26.01. Berlin, Frannz

27.01. Rüsselsheim, Das Rind

28.01. Dresden, Tante Ju

29.01. Hamburg, Knust

31.01. Maastricht (NL), De Muziekgieterij

Pink Project (Pink Floyd Tribute)

2017

04.02. Völklingen, Schlossparkhalle

Mick Pointer Band – „The Script In Concert“

2017

22.04. Zoetermeer (NL), Boerderij

Procol Harum

2017

06.09., Heerlen, NL, N.N.

07.09. Zoetermeer (NL), Boerderij

09.09. Berlin, N.N.

13.09. Dresden, N.N.

15.09. Morsbach, Frankfurter Hof oder: Mainz?

18.09. Essen, Lichtburg

19.09. Hamburg, N.N.





Q



R

Steve Rothery Band

2017

04.01. Hamburg, Knust

05.01. Dortmund, Musiktheater Piano

06.01. Frankfurt, Batschkapp

07.01. Uden (NL), De Pul



S

Simple Minds – „Acoustic Live “ Support: KT Tunstall *

2017

09.04. Essen, Colosseum *

10.04. Frankfurt/M. Jahrhunderthalle *

11.04. Nürnberg, Meistersingerhalle *

13.04. Berlin, Admiralspalast *

14.04. Hamburg, Laeiszhalle *

17.04. Baden-Baden, Kurhaus *

18.04. Esch-Sur-Alzette (LUX), Rockhal

19.04. Luzern (CH), KKL

12.05. Oostende (B), Kursaal

14.05. Amsterdam (NL), Carré

Bernd Scholl (Moonbooter)

6.11. Erkrath-Hochdahl, Heilig Geist Kirche

Seconds Out (Genesis Tribute)

22.12. Karlsruhe, Jubez

25.12. Aschaffenburg, Colos-Saal (25 Jahre Jubiläumskonzert)

Alex Skolnick Trio

2017

09.03. Fürth, Kofferfabrik

10.03. Passau, Museum Café

11.03. Habach, Village

12.03. Frauental (A), Bluegarage

13.03. Wien (A), Reigen

17.03. Reichenbach, Bergkeller

18.03. Nordhausen, Cyriaci-Kapelle Nordhausen

28.03. Fehmarn, t.b.a.

29.03. Hamburg, Hafenklang

30.03. Bremen, KITO

31.03. Dortmund, Piano

01.04. Tilburg (NL), Paradox

Snarky Puppy

2017

10.05. Luxembourg (L), Rockhall

22.05. Frankfurt, Batschkapp

23.05. Karlsruhe, Substage

24.05. Zürich (CH), Kaufleuten

25.05. Freiburg, E-Werk

26.05. Friedrichafen, Zeppelin-Haus am Bodensee

29.05. Berlin, Huxley’s

31.05. München, Muffatwerk

01.06. Köln, E-Werk

05.06. Amsterdam (NL), Paradiso

06.06. Amsterdam (NL), Paradiso

07.06. Eindhoven (NL), Muziekgebouw Eindhoven

Spidergawd

2017

08.03. Amsterdam (NL), Paradiso

09.03. Deventer (NL), Burgerweeshuis

10.03. Eindhoven (NL), Effenaar

11.03. Diksmuide (B), 4AD

14.03. Dortmund, FZW

15.03. Köln, Gebäude 9

16.03. Bielefeld, Forum

17.03. Bremen, MTower

18.03. Hamburg, Knust

19.03. Berlin, Lido

20.03. Leipzig, Moritzbastei

21.03. Dresden, Beatpol

22.03. Frankfurt/M., Nachtleben

23.03. München, Hansa 39

24.03. Nürnberg, Stereo

25.03. Winterthur (CH), Gaswerk

26.03. Patteln (CH), Z7



De Staat

2017

26.01. Hamburg, Molotow

27.01. Dresden, Beatpol

28.01. Berlin, White Trash

03.02. Augsburg, Kantine

10.02. Köln, MTC

11.02. Osnabrück, Bastard Club

StillMarillion (Marillion Tribute)

2017

17.06. Siegburg, Kubana Live Club

Southern Empire

2017

23.09. Zoetermeer (NL), Boerderij



T

Geoff Tate – „Building An Empire All Acoustic Tour“

26.12. Burgrieden, Riffelhof

27.12. München, Backstage

28.12. Ludwigsburg, Rockfabrik

29.12. Mannheim, 7er Club

2017

03.01. Aschaffenburg, Colos-Saal

04.01. Heerlen (NL), Parkstad Limburg Theater

Tedeschi Trucks Band

2017

17.03. München, TonHalle

18.03. Zürich (CH), Kongresshaus Zürich

22.03. Köln, E-Werk

24.03. Berlin, Tempodrom

25.03. Nürnberg, Bluesdays

26.03. Karlsruhe, Tollhaus

30.03. Brüssel (B), Cirque Royal

31.03. Amsterdam (NL), Heineken Music Hall

03.04. Frankfurt, Batschkapp

04.04. Tuttlingen, Stadthalle

05.04. Stuttgart, Longhorn

Devin Townsend Project m. Between The Buried And Me (BTBAM) und Leprous!

2017

28.01. Antwerpen (B), Trix

30.01. Esch-Sur-Alzette (L), Rockhal

08.02. Pratteln (CH), Z7

09.02. Stuttgart, LKA-Longhorn

10.02. München, Backstage

17.02. Leipzig, Täubchenthal

21.02. Hamburg, Grünspan

07.03. Berlin, Columbia

08.03. Dortmund, FZW

09.03. Tilburg (NL), 013

10.03. Amsterdam (NL), Melkweg

Trick of the Tail (Genesis Tribute)

2017

28.01. Mannheim Capitol

Trivium

2017

21.02. Amsterdam (NL), Melkweg

22.02. Berlin, Huxleys

06.03. Hannover, The Capitol

07.03. Leipzig, Taubchenthal

08.03. Wien (A), Arena

10.03. Pratteln (CH), Z7 (Konzertfabrik)

11.03. München, Theaterfabrik

12.03. Stuttgart, LKA Longhorn

24.03. Köln, Live Music Hall

25.03. Antwerpen (B), Trix

Tryptikon

2017

03.03. Tilburg (NL), 013, Deathfest II, s.u.



U



V



W

The Watch

2017

13.05. Aschaffenburg, Colos-Saal

Damian Wilson

mit Maiden uniteD *

mit Threshold #

mit Headspace $

mit Damian Wilson Band §

22.12. Weert (NL), De Bosuil $

Ray Wilson

2017

25.01. Göttingen, Irish Pub

26.01. Mittenberg, Musiklokal Beavers

27.01. Bern (CH), ONO Das Kulturlokal

28.01. Bern (CH), ONO Das Kulturlokal

25.02. Senden, Steverhalle

03.03. Magdeburg, Johanniskirche

04.03. Zelle, CD-Kaserne

10.03. Lelystad (NL), De Kubes

11.03. Veenendaal , Basiliek

12.03. Heerlen (NL), Parkstadt Limburg

14.03. Vlissingen (NL), CCXL

15.03. Leeuwarden (NL), De Neushoorn

16.03. Hengelo (NL), De Metropool

17.03. Nieuw Vennep (NL), Van Zantenhal

24.03. Freising, Lindenkelle

25.03. Nürnberg, Hubertussaal

31.03. Rostock, Ursprung

01.04. Rostock, Ursprung

07.04. Völklingen, Schlosspark Gleislauter

08.04. Bad Wimpfen, Kursaal

09.04. Bad Säckingen, Gloria Theater

21.04. Unna, Kulturzentrum Lindenbrauerei

28.04. Bad Elster, König Alber Theater

29.04. Affalter, Gasthof Zur Linde

05.05. Hamburg, Downtown Bluesclub

06.05. Golzow, Zickengang

07.05. Golzow, Zickengang

12.05. Rastatt, Reithalle

13.05. Schwangau, Schlossbrauhaus

19.05. Haltern am See, Treibsand-Silbersee

20.05. Ramstein, Haus des Bürgers

21.05. St Wendel-Hoof, Kulturhof

26.05. Hohen Neuendorf, Aula

27.05. Schafstedt, Kerzenhof

Wolverine mit Until Rain und Lost in Thought

2017

29.04. Zoetermeer (NL), Boerderij

Wucan

2017

11.01. Groningen (NL), Eurosonic





X



Y



Z

Festivals & Cruises

2017

Cruise To The Edge

07.-11.02. ab/bis Tampa/FL

u.a.: Anglagard, Curved Air, District 97, Focus, Steve Hackett, Haken, Scott Henderson, IO Earth, Kansas, Dave Kerzner, Alex Machacek, Patrick Moraz, Neal Morse Band, Pain Of Salvation, Mike Portnoy’s 50th Birthday Bash, Spock’s Beard, Stick Men, John Wetton, Yes.

BetreutesProggen.de schippert mit!

Deathfest II

03.-05.03. Tilburg (NL), 013

u.a. Bloodbath, Candlemass, Gorgoroth, Lycanthrophy, Sinister, Tryptikon

Tonzonen Labelnight – „Five years of psychedelic space kraut music“

24.03. Krefeld, Kulturfabrik

The Spacelords, Knall, Love Machine, Lightshow v. Peter Petersen

Artrock–Festival V

31.03.-02.04., Reichenbach, Neuberinhaus

Blind Ego, Karnataka, Lazuli, Mystery, Omega, Pain Of Salvation, Carl Palmer ELP Legacy, Red Sand, Jonas Reingold & Andy Bartosch, Uli Jon Roth feat. Crystal Breed, Seven Steps To The Green Door, Stern-Combo Meissen + Symphonieorchester, Sylvan, Chris Thompson

Roadburn

20.-23.04., Tilburg (NL), 013 + Het Patronaat

u.a. GONG, Memoriam, My Dying Bride, Sumac, Unearthly Trance, Wear Your Wounds, Wolves In The Throne Room



Convention Prog-résiste

22.-23.04., Soignies (B), Arts Center

u.a. GONG, The Wrong Object



Desertfest

28.-30.04. Berlin, Astra

u.a. Cosmic Dead, Ecstatic Vision, Lowrider, Satan’s Satyrs, Sleep, Toundra

Progdreams VI

04.-05.05. Zoetermeer (NL), Boerderij, BP.de betreut vor Ort

u.a. Barock Project, Huis, Vanden Plas

Prog The Castle

27.-28.05. Schwetzingen, Alte Wollfabrik, BP.de betreut vor Ort

u.a. The Barstool Philosophers, Credo, Dante, Deafening Opera, Franck Carducci, Holophinium, Karibow, Vanden Plas, Votum

Elbjazz

02.-03.06. Hamburg, u. a. Elbphilharmonie, B+V-Werft

u.a. Jan Garbarek, Nguyên Lê, Snarky Puppy, Christoph Spangenberg spielt Nirvana

Be Prog! My Friend

30.06.-01.07. Barcelona, Poble Espanyol

u.a.: Anathema, Caligula’s Horse, Jethro Tull, Marillion, Ulver

3. Rockaue

08.07. Bonn, Rheinauen, BP.de vor Ort

u.a. Bues Pills



22. Night Of The Prog (NotP)

14.-16.07. St. Goarshausen, Loreley

u.a. Eyevory, Kansas, Mike Portnoy’s Shattered Fortress, Soul Secret, Chris Thompson w/ Mads Eriksen Band

Burg Herzberg Festival

27.-30.07 Breitenbach, Burg Herzberg

German Kultrock

12.08. Balve, Balver Höhle

u.a. Crystal Breed, Fischer-z, Peter Pankas Jane

Finkenbach Open Air (Finki)

11.-12.08.

ProgPower Europe (PPE)

05.-08.10. Baarlo, Sjiwa (NL)

u.a. TesseracT

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR!



Eure Tourdaten fehlen hier? Eine E-Mail über untenstehendes Formular genügt, dann kümmern wir uns so schnell wie möglich darum, sofern es stilistisch passt.

Legende:

t.b.a. – to be announced

t.b.c. – to be confirmed