Die Negation – Herrschaft der Vernunft

(33:29, CD, Cargo, 2017)

Was ist Vernunft? Schon der deutsche Literaturwissenschaftler Wilhelm Voßkamp wusste in seiner „Interdisziplinarität der Geisteswissenschaften“ zu deuten: „Die Herrschaft der Vernunft setzt die Normierung der Subjekte und ihre strenge Affektregulierung voraus; die logische Geschlossenheit des Systems erfordert in ihrer letzten Konsequenz die Schaffung eines ‚neuen‘ Menschen.“

(Dies ist ungefähr auch der Punkt, wo dem Erstkorrektor die Lesebrille vom Antlitz und der Rotstift den Fingerchen entgleitet. Boah ist die Welt klein: Bei just jener C4-bestallten Lichtgestalt hat der nämlich mal studieren dürfen. War gar nicht mal so schön. (KR)

Soviel zum philosophischen Ansatz des Problems, das auch bei der Negation ein großes ist. „Die Herrschaft der Vernunft, ein Königreich der Angst, Mein Glaube erkrankt. Irrationalität hat Konsequenzen. Opium fürs Volk. Unsichtbares Gift. Langsamer Zerfall. Sie nehmen und nehmen. Es schmerzt sie zu geben“ (aus: ‚Das unsichtbare Gift‘). Die Negation hat gute Gründe, wütend zu sein. Wütend auf den ‚Monolith aus Scheiße‘, der den ‚großen Traum‘ platzen lässt. Wütend auf das ‚Scheusal aus Oldenburg‘, bei dem der Instinkt die Menschlichkeit ersetzt.

Wütend auf die „Herrschaft der Vernunft“ an sich. Die vier aus den zeitgenössischen Hardcore’n Punk-Fraktionen Heaven Shall Burn, Zero Mentality, The Heartbreak Hotel und Beneath The Wheel stammenden Hardcore-Enthusiasten prügeln sich durch zehn in ihrer Basis arg rough belassene Tracks, die ihre Wut wirklich auf all diejenigen richten, die es auch so richtig verdient haben.

Bewertung: 9/15 Punkten (CA 9, KR 8)

PS: Auffällig interessantes Artwork. Das Werk gibt es auch auf 180g lila Vinyl.

