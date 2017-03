Es gibt Liserstille, Baby!

Es gibt live, Baby! Update unserer Tour- u. Festivaldaten Tour- u. Festivaldaten, u.a. mit:

All Them Witches, Archive, The Austria Pink Floyd Show, Blue Oyster Cult, Briqueville, Burgrock, Carpet, Coheed & Cambria, Cosmic Fall, Editors, ELP Project, Fantasy Factory, Fischer-Z, Freakshow In Concert, Bob Geldof, Hattler, Headless Cross, Yasi Hofer, Interstellar Overdrive, Kraan, Long Distance Calling, Liserstille, Mr. Punch, Panzerballett, Phyria, Procol Harum, Project FX3, Samsara Blues Experiment, Martin Schnella & Melli Mau, The Watch.

Und sonst nur Schweigen der Lämmer? Keineswegs: Endlich gibt es wieder Liserstille, Baby! Eine der heißesten Live-Bands, die leider (noch) kaum jemand kennt. Diesmal sind die dänischen Dynamitstangen eher im Nordosten unseres Sendegebiets unterwegs:

28.04. Halle, Hühnermanhatten (Psychedelic Double Feature IV, mit u.a. Volvopenta)

03.05. Jena, Kulturbahnhof

04.05. Dresden Sabotage, mit sensifer

05.05. Hamburg, Astra Stube

06.05. Kopenhagen (DK), Vega („A Colossal Weekend“, mit u.a. Agent Fresco, Alcest, Deafheaven, Anna von Hausswolff, Toundra!)

Hopefully to be continued.

Live-Fotos Liserstille: Tobias Berk