CD-Verlosung: 3x „FACE“ von Pat Mastelotto und Markus Reuter zu gewinnen

Gewinnspiel

Markus Reuter (Stick Men,The Crimson ProjeKCt, Tuner u.v.m.) ist ein sehr aktiver Vertreter der deutschen Musikszene, der sich mit seinen Kollaborationen auch international einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat. 2017 ist noch keine drei Monate alt, es erschien jedoch bereits das zweite Album, an dem Reuter maßgeblich beteiligt ist. Für „FACE“ arbeitete er erneut mit seinem Weggefährten Pat Mastelotto (u.a. King Crimson) zusammen.

Anlässlich der Album-Veröffentlichung hat uns das Label Tempus Fugit drei Exemplare der CD zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Die Gewinner ermitteln wir unter den Einsendern der richtigen Antwort auf folgende Frage:

Aus wie vielen Takten Musik besteht „FACE“?

In unserem Interview mit Markus könnt Ihr die richtige Antwort finden. Bitte schickt diese mit Eurem Namen und Eurer Anschrift per E-Mail an klaus dot reckert at betreutesproggen dot de. Einsendeschluss ist Montag, der 03. April 2017.

Die Gewinner werden wie stets durch die Ziehung unserer diensthabenden Betreuungsfee unter den Einsendern vollständiger und richtiger Antworten ermittelt, sodann per E-Mail benachrichtigt und kurze Zeit später mit der CD beglückt. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre, vgl. auch die nachstehenden Hinweise zum Datenschutz.

Das „Kleingedruckte“ und Hinweise zum Datenschutz: Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und ausschließlich zu Zwecken dieses Gewinnspiels verwendet. Nach der Ziehung des Gewinners/der Gewinner wird dieser/werden diese benachrichtigt und anschließend sämtliche E-Mails umgehend gelöscht. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und auch nicht für Zwecke wie etwa Newsletter verwendet.

Nutzungsbedingungen und rechtliche Hinweise: Mitarbeiter von BetreutesProggen.de sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer darf nur einmal mitmachen. Bei Regelverstößen behalten wir uns vor, Teilnehmer auszusortieren und auch für künftige Gewinnspiele zu sperren. Die Postanschrift ist für den Versand der Gewinne notwendig – fehlt sie, ist die Teilnahme ungültig. Teilnahmen nach Einsendeschluss (s.o.) können nicht berücksichtigt werden.

