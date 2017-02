Zonales Gewinnspiel: Feiert mit auf der Tonzonen Labelnight!…

Rate mal! In Kooperation mit Tonzonen Records können wir drei mal zwei Gästelistenplätze für die Tonzonen Labelnight verlosen, die am 24.03. in der Kufa Krefeld stattfinden wird.



Den Live-Soundtrack zu dieser Einiges versprechenden Psych-Party liefern die wunderbaren Knall, die liebenswürdigen Love Machine sowie die hoch fliegenden The Spacelords. Ein weiteres Plus ist sicher die psychedelische Untermalung durch den Lichtkünstler Peter Petersen, der für jede Band exklusiv für diese Nacht individuelle Folien vorbereitet hat. Übrigens wird das illustre Ereignis auch gefilmt.

(Und wer ganz sicher gehen will, kauft sein Ticket an allen bekannten VVK-Stellen für bewusstseinserweiternde, aber kostensparende 12 Euro. Gleichfalls genial günstige 15 Euro an der Abendkasse.)

Für die Teilnahme am Gewinnspiel hätten wir aber von Euch gerne korrekte und vollständige Antworten auf gleich vier titatotal knifflige Fragen für Labelkenner und solche, die es werden wollen:

Den wievielten Geburtstag feiert Tonzonen mit dieser Labelnight? Was war das allererste Album, das auf Tonzonen Records erschien? Welche Veröffentlichung(en) des Labels wurde(n) auf BetreutesProggen.de bereits als Album der Woche ausgezeichnet? Wie heißt das Opus von Knall, das im März bei Tonzonen erscheint?

Bitte schickt die Antworten mit Eurem Namen per E-Mail an klaus dot reckert at betreutesproggen dot de.

Einsendeschluss ist Montag, der 13. März 2017.

Die Gewinner werden wie stets durch die Ziehung unserer diensthabenden Betreuungsfee unter den Einsendern vollständiger und richtiger Antworten ermittelt, sodann per E-Mail benachrichtigt und von Tonzonen auf die Gästeliste des Abends befördert.

