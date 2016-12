Psychic Equalizer – The Lonely Traveller

(48:40, CD, Eigenproduktion, 2016)

Psychic Equalizer ist ein Projekt, das 2011 vom spanischen Pianisten, Komponisten und Produzenten Hugo Selles – mittlerweile in Kopenhagen ansässig – ins Leben gerufen wurde mit der Zielsetzung, genreübergreifend seine musikalischen Ideen umzusetzen. Dabei wird er von einigen Kolleginnen und Kollegen unterstützt, das Line-Up liest sich wie folgt:

Hugo Selles –

grand & upright pianos / piano strings / keyboards / synthesizers / hammond organ / vocals / string quartet arrangements

Quico Duret – electric guitar / e-bow / effects

Morten Skett – drums / percussion

India Hool – vocals / hulusi

Carlos Barragán – electric guitar / e-bow / effects

Nikolai Petersen – vibraphone / triangle

Katerina Anagnostidou – celesta

Joaquin Páll Palomares – first violin

Khalida De Ritter – second violin

Johanna Baarlink – viola

Adriana Isaku – cello / vocals

Jan Irlind – balalaika

Es ist zunächst einmal keine Überraschung, dass die Tasteninstrumente dominieren, wobei speziell das Piano Eindruck hinterlässt. Dass Konzertpianist Selles und seine Mitstreiter diverse Stilrichtungen bedienen, lässt sich bestätigen. Da sind zum einen Kompositionen, die speziell den Symphonic Prog Fan aufhorchen lassen könnten. Auch klassisch angehauchte Passagen mit Streichquartett gehören dazu. Das Album ist fast durchweg rein instrumental gehalten, lediglich auf ‚Nørrebro‘ ist Gesang zu hören. Ebenso sind Ausflüge in World Music- und Fusion-Bereiche anzutreffen, und auch sperrige, fast schon leicht avantgardistische Sektionen sind zu verzeichnen. Und so wandelt diese Formation zwischen ruhig und temporeich, melodisch und leicht sperrig hin und her, jedoch ohne dass die Mischung unausgegoren oder unpassend wirkt. Nein, das Album läuft rund und hat einiges zu bieten.

Hier ein Appetithäppchen:



Das Album wird am 20. Januar 2017 auf Selles‚ Label Milvus veröffentlicht und dann auch auf iTunes zu finden sein.

Bewertung: 10/15 Punkten (JM 10, KR 10)

