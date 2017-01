Die große Umfrage zum Night of the Prog Festival XII: Welche Bands sollen spielen?

Unlängst wurde mit Mike Portnoy‘s „Shattered Fortress“ das erste Highlight des nächsten NotP-Festivals vorgestellt – und mit Eyevory und der Franck Carducci Band kamen diese Woche weitere Bestätigungen hinzu. Jedes Jahr lockt diese Veranstaltung viele begeisterte Musikfans und Top-Acts der Szene auf den Felsen hoch über dem Rhein. Der Veranstalter Winfried Völklein und sein Team bei WIV Entertainment erhält jährlich mehrere hundert Band-Bewerbungen, da fällt die Auswahl schwer. BetreutesProggen.de und Win wollten es daher ganz genau wissen und starteten eine Umfrage bei den Mitgliedern der beliebten Facebook-Gruppe der [progrock-dt].

Zur übrigens von unserem großen NotP-Fan Christoph angeregten Frage

Welche Künstler/Bands möchtet Ihr gerne beim nächsten Night of the Prog Festival – Loreley Amphitheater am 14./15./16.7.2017 auf der Bühne sehen?

konnte die Community nun selber Vorschläge machen und jedes Gruppenmitglied durfte für eine oder mehrere Bands Stimmen vergeben. Hier sind also die Ergebnisse unserer Umfrage – die Wünsche der Prog-Basis quasi! Dabei wird zunächst der Künstler/die Band benannt. Direkt dahinter findet ihr die Anzahl der abgegebenen Stimmen, Eure „Top Ten“ sind mit einem Strich abgeteilt:

Opeth 62

King Crimson 60

Steven Wilson 56

Riverside 44

Anathema 40

Big Big Train 40

Kansas 34

Marillion 34

IQ 32

Pain Of Salvation 30

Rush 30

Haken 27

Agent Fresco 25

Echolyn 24

Fates Warning 22

Karnivool 22

Bent Knee 21

Pineapple Thief 21

Dream Theater 20

Threshold 20

Blackfield 19

Gazpacho 19

Iamthemorning 19

Van Der Graaf Generator 19

Airbag 18

Anderson Wakeman Rabin 18

Ayreon 18

Frost* 18

Grobschnitt 18

Katatonia 18

Leprous 18

Steve Hackett 18

Karibow 17

It Bites 16

The Aristocrats 16

Arena 15

Panzerballett 15

Earthside 14

Moon Safari 14

Jadis 13

O.S.I. 13

Dark Suns 12

Izz 12

Jolly 12

Archive 11

Brand X 11

Neal Morse Band 11

Saga 11

District 97 10

Lonely Robot 10

Mystery 10

Pendragon 10

A.C.T 9

Galahad 9

Listerstille (Lis Er Stille) 9

PFM Premiata Forneria Marconi 9

United Progressive Fraternity 9

Alcest 8

Ashby 8

Eloy 8

Eyevory 8 (!)

Fish 8

Ozric Tentacles 8

Roger Hodgson 8

Special Providence 8

Stick Men 8

Storm Corrosion 8

Vanden Plas 8

A Perfect Circle 7

Bigelf 7

Lifesigns 7

Mats & Morgan 7

Mekong Delta 7

Rendezvous Point 7

Spock’s Beard 7

Von Hertzen Brothers 7

Anubis 6

Arkentype 6

Gong 6

Knifeworld 6

Mike Keneally 6

Psychotic Waltz 6

Solstafir 6

Southern Empire 6

Watchtower 6

Counter-World Experience 5

DeeExpus 5

Diablo Swing Orchestra 5

Effloresce 5

England 5

Freak Kitchen 5

Frogg Café 5

Green Carnation 5

Headspace 5

Seven Impale 5

The Ocean 5

Arch / Mattheos 4

Discipline 4

Electric Masada 4

Guillaume Perret & The Electric Epic 4

Hidden Timbre 4

Huis 4

Huxley Would Approve 4

Karfagen 4

Kevin Moore 4

Maschine 4

Redemption 4

Seven steps to the green door 4

Soft Machine Legacy 4

Sylvium 4

Camel 3

Coheed & Cambria 3

Colonel Petrov’s Good Judgement 3

Credo 3

King’s X 3

Morphelia 3

Obscura 3

Sfumato 3

Soup 3

Star One 3

TNNE 3

Traumhaus 3

Vitriol 3

Yello 3

Yuka & Chronoship 3

Amplifier 2

Black Noodle Project 2

Colour Haze 2

Cryptex 2

Damian Wilson 2

Distorted Harmony 2

Evergrey 2

John Wesley 2

Kevin Gilberts Shaming of the True – Tribute 2

Knight Area 2

Lake Cisco 2

RanestRane 2

Secret Chiefs 3 2

Solefald 2

3RDegree 1

Any Colour 1

Armed Cloud 1

Bad Dreams 1

Caravan 1

Crescent Moon (NL) 1

D-Project 1

Fractal Mind 1

Frank Flight Band 1

Freedom to Glide 1

Isaac Vacuum 1

Magma 1

Mangrove 1

Moulettes 1

Neurosenblüte 1

Nth Ascension 1

Polis 1

Ram-Zet 1

RPWL 1

Silhouette 1

Trigon 1

Vennart 1

VLY 1

Waltari (m. Orchester) 1

Den Abstimmungsbeitrag mit den ersten 100 Bandvorschlägen und die Fortsetzung mit den restlichen Nennungen findet Ihr hier:

https://www.facebook.com/groups/progrock.dt/permalink/10153752025735706/

https://www.facebook.com/groups/progrock.dt/permalink/10153752481160706/

Wir danken allen Beteiligten fürs Mitmachen, sind weiterhin sehr gespannt, wer vom 14. bis 16. Juli 2017 auf dem Felsen aufspielen wird und halten Euch natürlich auf dem Laufenden!

NotP-Surftipps:

Festivalbericht NotP ’16

Festivalbericht NotP ’15