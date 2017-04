Huxley Would Approve – Grave New World, Part One

(41:28, CD, Eigenproduktion, 2016)

Aldous Huxleys Brave New World dient hier offensichtlich als grundlegende Inspirationsquelle. Mag der Albumtitel zudem auch an das gleichnamige Album der Strawbs erinnern, so ist die hier vorliegende Musik doch durch und durch von Pink Floyd zu Zeiten von „The Final Cut“ inspiriert. Auf „Grave New World, Part One“ wimmelt es nur so von Soundcollagen jener Art, wie man sie von den Prog-Dinos kennt. Komplexe Geflechte aus Klangfragmenten und progressiven Arrangements, Gesang zum Teil inbegriffen, machen dieses Album zu einem recht opulenten Klangerlebnis. Umso mehr erstaunt es, dass hier keine Band zu Werke ging, sondern dass diese Musik mehr oder weniger im Alleingang von einer Person eingespielt wurde. Respekt!

Dafür verantwortlich zeichnet Rainer Schneider, der mit Ausnahme von ‚Flowers‘ (in Zusammenarbeit mit Judith Matthes-Schneider entstanden) alle Songs komponierte und fast ausnahmslos sämtliche Instrumente selbst spielte. Lediglich Olaf Arweiler (Tasteninstrumente auf ‘Flowers‘) und Werner Melchior (Gitarre auf ‘Flowers‘ und ‘Blue Morpho Part One – Cocoon‘) halfen aus. Schneider singt auch, unterstützt durch Judith Mattes-Schneider, die dabei eine gute Figur macht – so beispielsweise beim bereits erwähnten achtminütigen ‚Flowers‘. Es fällt auf, dass Schneider gerade in den leisen Momenten überzeugen kann.

Laut Künstler-Homepage handelt es sich bei Huxley Would Approve um ein deutsch-kanadisches Projekt. Den kanadischen Teil macht Joe Bolieiro aus, der für Texte, Konzept und Artwork zuständig ist. Dass Rainer Schneider auch als Bassist und Sänger der Floyd-Coverband namens „The Final Cut“ unterwegs ist, passt hundertprozentig und bestätigt den Gesamteindruck.

Feines Album, schöne Aufmachung – für Floyd-Fans der erwähnten Phase eine unbedingte Empfehlung. Da freut man sich auf Teil 2!

Bewertung: 11/15 Punkten (WE 9, JM 11, KR 10, PR 11)

